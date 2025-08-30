استاندار قزوین: همدلی در دولت چهاردهم محور توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری در آئین افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرهای محمدیه و مهرگان که عصر شنبه همزمان با هفته دولت برگزار شد، از بهره‌برداری ۳۸۰ پروژه عمرانی در سطح استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با اعتباری افزون بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در حوزه‌های مختلف عمرانی، خدماتی، زیربنایی و اجتماعی به بهره‌برداری خواهند رسید.

نوذری با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی در دولت سیزدهم گفت: همدلی و هم‌افزایی در دولت چهاردهم یک اصل مهم و راهبردی است و همه مسئولان باید با نگاه مشترک و وحدت‌محور، در مسیر توسعه استان گام بردارند.

وی افزود: خوشبختانه وحدت خوبی میان مدیران اجرایی و نمایندگان استان شکل گرفته و این انسجام، زمینه‌ساز رفع بسیاری از مشکلات خواهد بود.

استاندار قزوین با اشاره به پروژه انتقال آب از سد طالقان به مناطق جنوبی استان گفت: این پروژه یکی از طرح‌های حیاتی استان است و تلاش داریم با رساندن آب به منطقه مهرگان، بخشی از دغدغه‌های جدی مردم این شهر را برطرف کنیم.

وی تأکید کرد: تأمین آب پایدار، شرط اساسی برای توسعه متوازن و حفظ زیست‌پذیری مناطق محروم است.

نوذری همچنین با اشاره به نقش شهرداری‌ها در توسعه شهری گفت: شهرداری‌ها باید از وابستگی به منابع دولتی فاصله بگیرند و با ایجاد درآمدهای پایدار، به سمت خودکفایی حرکت کنند. این نگاه، نه‌تنها موجب پویایی مدیریت شهری می‌شود، بلکه امکان اجرای پروژه‌های بلندمدت را نیز فراهم می‌سازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی استان اظهار داشت: قزوین با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، نیروی انسانی متخصص و زیرساخت‌های تولیدی، می‌تواند به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود.

استاندار قزوین در پایان گفت: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی دستاوردها و تقویت ارتباط مستقیم با مردم است و باید با صداقت، شفافیت و کارآمدی، اعتماد عمومی را تقویت کنیم و مسیر خدمت‌رسانی را با قدرت ادامه دهیم.