به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی هفتههای اخیر، زمزمههای تعیین خانه جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی «ایرانمال» مطرح شده بود اما به نظر نمیرسید این گزینه قطعی انجمن سینمای جوانان ایران باشد. پیش از این نیز، دورههای سی و هفتم و سی و هشتم جشنواره فیلم کوتاه تهران در این پردیس سینمایی درست در دورانی که کرونا فواصل اجتماعی را بازتر کرده بود، برگزار شده بود. آن زمان به دلیل حضور این مهمان ناخوانده، شاید کسی مشکل زیادی با پردیس «ایران مال» که فضاهای بسیار بزرگی دارد، نداشت. اما به هر حال، این پردیس سینمایی به عنوان خانه جشنواره انتخاب و معرفی شده است.
در همین راستا و برای روشن شدن دلیل این انتخاب علی افشار مدیر روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران و چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی انتخاب خانه جشنواره فیلم کوتاه تهران توضیح داد: بعد از سه سال پیاپی که این رویداد در پردیس سینمایی ملت برگزار شده بود، امسال مقرر شد که پردیس سینمایی «ایرانمال» میزبان برنامههای جشنواره باشد. البته زمستان سال گذشته، مذاکراتی بین انجمن سینمای جوانان ایران و مسئولان پردیس ملت صورت گرفت اما توافق لازم برای برگزاری چهل و دومین دوره این رویداد در ملت حاصل نشد.
وی تاکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که ما برای میزبانی مخاطبان گسترده در جشنواره فیلم کوتاه تهران به تعداد صندلی مشخصی نیاز داریم که در میان پردیسهای موجود تهران، اولین گزینه پردیس ملت است اما متاسفانه همان طور که اشاره کردم، توافق لازم اتفاق نیفتاد.
افشار همچنین گفت: پردیس سینمایی چارسو از نظر قرار داشتن در مرکز شهر و از لحاظ تعداد صندلیها بعد از پردیس ملت مطرح بود اما بنا به تحولات مدیریتی که منجر به تغییرات طبقههای فوقانی شد، عملاً از گزینههای مدنظر انجمن خارج شد. فضاسازی و دکور چارسو از زمان برپایی جشنواره جهانی فیلم فجر با میزان خلاقیت و زیباییشناسی قابلتوجهی ایجاد شده بود و ویژه برگزاری جشنوارههای مختلف بود اما اکنون تا حد زیادی این قابلیت را از دست داده است، همچنان که به نظر میرسد این مساله، چارسو را برای برگزاری جشنواره «سینماحقیقت» نیز دچار مشکل کند.
وی عنوان کرد: گزینههای باقی مانده، یکی پردیس سینمایی باغ کتاب بود که آنجا هم امسال مورد بررسی جدیتری قرار گرفت؛ پردیس باغ کتاب به مرکز شهر نزدیک است و علیرغم مشکلاتی که در مورد دسترسی و پارکینگ دارد، مدنظر قرار گرفت اما به دلیل مدیریتهای چندگانهای که در سالنهای سینمایی و سایر فضاهای مورد نیاز رفاهی و … در ساختار این پردیس حاکم است، توافقی به دست نیامد و این پردیس سینمایی نیز از گردونه انتخابها خارج شد.
مدیر روابطعمومی انجمن سینمای جوانان ایران گفت: در ادامه پردیس سینمایی «ایران مال» با توجه به برگزاری ۲ دوره جشنواره فیلم کوتاه، به عنوان یک گزینه مطرح شد. ۲ دورهای که جشنواره در ایران مال برگزار شد، هم از نظر ظرفیت میزبانی و هم کیفیت پرده، تصویر و صدای سالنها و کیفیت صندلیها، گنجایش بالای پارکینگ، تنوع مکانهای پذیرایی و نیز فضاهای مطلوب برای گعدههای دستاندرکاران سینمای کوتاه و … مورد توجه فیلمسازان و کارشناسان قرار گرفت ضمن آنکه پردیس سینمایی مجموعه «ایرانمال»، از نظر فضاسازی و جانمایی بخشهای مختلف و میزبانی از فیلمسازان و کارشناسان هم جای مانور زیادی برای مدیران هنری جشنواره دارد.
وی اظهار کرد: تنها نقدی که به پردیس ایران مال وارد است، مسیر دسترسی به آن و دشواری رفت و آمد مراجعان است که با توجه به این انتقاد درست، قرار شده برنامهریزیهایی برای تسهیل در رفت و آمد مدعوین محترم و مخاطبان جشنواره صورت بگیرد که جزئیات آن اعلام خواهد شد.
افشار در پایان با اشاره به اینکه فعالیت خبرنگاران و منتقدان در جشنوارههای تخصصی مثل فیلم کوتاه، اغلب در قالب حضور تیمهای رسانهای و برنامهساز مستقر و خبرنگاران و عکاسان در شیفتهای کاری تعریف میشود، گفت: امیدوارم میزبانی خوبی در «ایرانمال» اتفاق بیفتد و دوستان و همکاران خبرنگار، منتقد و برنامهساز که در حوزه فیلم کوتاه فعال هستند، وضعیت مطلوبی را برای انجام کار حرفهای خود پیشرو داشته باشند. ما وظیفه داریم در به وجود آمدن این فضای ایدهآل نقش خود را ایفا کنیم. ذکر این نکته هم لازم است که در گذشته، طبق گاهشمار اجرایی، خانه جشنواره دیرتر از این اعلام میشد و رسانهای شدن زودتر از موعد محل خانه جشنواره در روز گذشته، به دلیل اعلام فراخوان ثبتنام اصحاب رسانه در روزهای آینده بود تا همکاران من بدانند قرار است برای حضور در کدام مکان ثبتنام کنند.
