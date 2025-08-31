به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر صبح یکشنبه در آئین آغاز این پروژه اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال آب محمدآباد به مل‌گل با هدف توزیع عادلانه آب شرب در مناطق کوهپایه شهرستان دشتی اجرا می‌شود.

علی بردستانی افزود: خط انتقال آب محمدآباد به مل‌گل با پوشش جمعیتی حدود ۶ هزار نفر و تعداد ۲ هزار و ۱۰۰ خانوار اجرا می‌شود و از اهمیت بالایی در ارتقای کیفیت خدمات آبرسانی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: حجم عملیات این خط انتقال چهار کیلومتر است و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال اختصاص یافته است.

بردستانی با بیان اینکه این پروژه نقش مهمی در تأمین آب روستاهای کوهپایه دارد، گفت: روستاهای محمدآباد، بحیری، مل‌گل، مل، گاودان و منقل تحت پوشش این طرح قرار دارند و اجرای آن موجب بهبود دسترسی ساکنان این مناطق به آب پایدار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تقویت آبرسانی به روستاهای دشتی یکی از اولویت‌های شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی‌شود.