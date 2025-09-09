مدیران آب و فاضلاب دشتی و گناوه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عصر سه شنبه در این آئین با قدردانی از خدمات مدیران پیشین، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم و مدیریت بهینه منابع آبی در شهرستانهای دشتی و گناوه تأکید کرد.
علی بردستانی اظهار کرد: شهرستانهای دشتی و گناوه به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی، نیازمند برنامهریزی دقیق و تلاش مضاعف در حوزه تأمین و توزیع آب هستند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص، ارتقای بهرهوری و توسعه زیرساختها از اولویتهای این شرکت در سطح استان است.
بردستانی با بیان اینکه آب مایه حیات و توسعه پایدار هر منطقه است، تأکید کرد: مدیران جدید باید با روحیه جهادی و با بهرهگیری از تجارب گذشته، نسبت به رفع مشکلات موجود و افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند.
در این آئین «محمدصادق توکلینژاد» به عنوان مدیر جدید امور آب و فاضلاب شهرستان دشتی معرفی و از خدمات «اسکندر مؤمنی» مدیر پیشین قدردانی شد.
همچنین در حکمی دیگر، «عزیز عبدالهی» به عنوان مدیر جدید امور آب و فاضلاب شهرستان گناوه منصوب شد و از تلاشهای «سیدرضا علویزاده» مدیر سابق این شهرستان تقدیر به عمل آمد.
