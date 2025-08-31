خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: آتش‌سوزی گسترده در منطقه جنگلی «سیه‌چل» شهرستان ایلام که از روز شنبه هشتم شهریور آغاز شده است، با وجود تلاش شبانه‌روزی نیروهای امدادی و مشارکت گسترده مردم، همچنان ادامه دارد و وارد دومین روز شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام در این ارتباط گفت: از نخستین ساعات وقوع آتش‌سوزی، تیم‌های عملیاتی منابع طبیعی، محیط‌زیست، ستاد بحران و نیروهای مردمی با تمام توان در محل حاضر شدند، اما به دلیل شرایط توپوگرافی سخت، شیب تند و وزش باد، کنترل کامل شعله‌ها تاکنون ممکن نشده است

یاسم خان محمدیان افزود: بالگرد اعزامی از ساعات اولیه حادثه تاکنون در حال انجام عملیات امداد هوایی و انتقال نیرو و تجهیزات به نقاط صعب‌العبور بوده و تا پایان کامل مأموریت در استان باقی خواهد ماند.

خان محمدیان با اشاره به تداوم همکاری داوطلبانه مردم گفت: اهالی منطقه با وجود خطرات، پا به پای نیروهای رسمی برای مهار آتش حضور دارند و این همیاری مردمی برگ زرینی در فرهنگ ایثار و مسئولیت‌پذیری ایلام است.

به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، هم‌اکنون وضعیت منطقه در حالت زرد قرار دارد و با وجود مهار نسبی در برخی کانون‌ها، خطر شعله‌ور شدن مجدد به‌ویژه در ساعات گرم روز بسیار بالاست.

وی تأکید کرد: تجهیزات، نیروها و داوطلبان همچنان در آماده‌باش کامل به سر می‌برند تا در صورت تغییر شرایط، عملیات مهار فوراً از سر گرفته شود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد عامل وقوع این آتش‌سوزی انسانی بوده و تحقیقات برای شناسایی مقصر یا مقصران ادامه دارد.

استان ایلام با مساحتی بالغ بر دو میلیون هکتار یکی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های زاگرس محسوب می‌شود که ۸۷ درصد از اراضی آن ملی است و از این میزان ۵۴ درصد را جنگل و ۳۳ درصد را مرتع و بیابان تشکیل می‌دهد.

از ابتدای فصل حریق تاکنون ۴۴ فقره آتش‌سوزی در سطحی بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ هکتار رخ داده است که اگرچه نسبت به سنوات گذشته کاهش نسبی داشته، اما همچنان پیامدهای منفی بسیاری به همراه داشته و بخش قابل توجهی از پوشش گیاهی منطقه را نابود کرده است.