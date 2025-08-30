یاسم خانمحمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت دو بامداد امروز (شنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۴) به محض اطلاع از وقوع آتشسوزی در جنگلها و مراتع ارتفاعات منطقه معروف به هانیوان، بلافاصله نیروهای منابع طبیعی، گروههای مردمنهاد، محیط زیست و مردم طبیعتدوست، به محل اعزام شدهاند، اظهار داشت: همه نیروها هم اکنون در منطقه حضور دارند و در حال اطفای حریق هستند.
وی با بیان اینکه درخواست شده است تا یک فروند بالگرد برای کمک به امر اطفای حریق به منطقه اعزام گردد، افزود: تعداد کندههای در حال سوختن زیاد است و با توجه به سختگذر بودن منطقه، مهار آتشسوزی به سختی در حال انجام است و امیدواریم با حضور بالگرد، زمینه برای مهار کامل آتش سوزی بهزودی فراهم شود.
وی با تقدیر و تشکر از مردم فهیم و طبیعتدوست استان ایلام و نیروهای تلاشگر و خستگیناپذیر حاضر در منطقه آتشسوزی، تصریح کرد: از قاطبه مردم، گردشگران و طبیعتگردان انتظار داریم که در حفظ و حراست از این منابع عظیم خدادادی کوشا باشند و نگذارند این انفال به خاطر سهلانگاریها و بیخیالیهای عدهای، بیش از پیش نابود شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام با اشاره به اینکه تا مهار کامل آتش سوزی، نیروها در منطقه حضور خواهند داشت، تاکید کرد: نباید این منابع که متعلق به همه ما و نسلهای آینده است، اینگونه مورد بیمهری قرار گیرند و مظلومانه از بین بروند.
نظر شما