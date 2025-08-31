به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری صبح یکشنبه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان ایلام با محوریت مهار حریق در ارتفاعات سیه چب مشرف به شهر ایلام اظهار کرد: با توجه به گستردگی حجم حریق در ارتفاعات مشرف به شهر ایلام در منطقه سیه چل و عدم مهار کامل این آتش سوزی تمامی دستگاه‌های اجرایی پای کار باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و طبق هماهنگی یک فروند بالگرد هوانیروز جهت اعزام نیرو به محل حریق در منطقه سیه‌چل در حال انتقال نیروهای امدادی است.

در پایان این جلسه پس از هماهنگی لازم و تقسیم وظایف تمامی دستگاه‌ها و دهیاران هردو بخش شهرستان با کمک نیروهای امدادی و خدمات رسان با همراهی فرماندار جهت کمک به اطفا حریق به محل آتش سوزی گسیل شدند.