۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۵

عملیات اطفای حریق جنگل‌های «سیه چل» ایلام ادامه دارد

عملیات اطفای حریق جنگل‌های «سیه چل» ایلام ادامه دارد

ایلام - فرماندار ایلام گفت: عملیات اطفای حریق جنگل‌های سیه چل ایلام ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اکبری صبح یکشنبه در جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان ایلام با محوریت مهار حریق در ارتفاعات سیه چب مشرف به شهر ایلام اظهار کرد: با توجه به گستردگی حجم حریق در ارتفاعات مشرف به شهر ایلام در منطقه سیه چل و عدم مهار کامل این آتش سوزی تمامی دستگاه‌های اجرایی پای کار باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به صعب العبور بودن منطقه و طبق هماهنگی یک فروند بالگرد هوانیروز جهت اعزام نیرو به محل حریق در منطقه سیه‌چل در حال انتقال نیروهای امدادی است.

در پایان این جلسه پس از هماهنگی لازم و تقسیم وظایف تمامی دستگاه‌ها و دهیاران هردو بخش شهرستان با کمک نیروهای امدادی و خدمات رسان با همراهی فرماندار جهت کمک به اطفا حریق به محل آتش سوزی گسیل شدند.

