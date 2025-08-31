اجرای طرح نهضت آسفالت در ۳۳ روستای شهرستان دهلران

اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی مجموعهای از پروژههای عمرانی، زیرساختی، سرمایهگذاری و خدماتی در شهرستان دهلران خبر داد.
وی تصریح کرد: امسال به لطف الهی و با همت مجموعه دولت و نظام، رویدادهای ارزشمندی در حوزههای مختلف از جمله عمران روستایی، سرمایهگذاری، خدمات عمومی و بهداشت مردم محقق شده و ثمرات آن امروز توسط شهروندان قابل مشاهده است.
چراغی افزود: در قالب نهضت آسفالت، ۳۳ روستای شهرستان دهلران آسفالت شده و عملیات اجرایی آسفالت ۹ روستای دیگر نیز در دست اقدام است. همچنین احداث ۲۰۰ واحد مسکونی در چارچوب طرح محرومیتزدایی و خدماترسانی به مناطق کمتر برخوردار در آستانه اجرا قرار دارد که بیتردید منشأ خیر و برکت برای مردم خواهد بود.
نماینده جنوب ایلام با تأکید بر انسجام و هماهنگی میان دولت و مجلس خاطرنشان کرد: با تداوم این وحدت رویه و تلاش مضاعف، امیدواریم شاهد توسعه پایدار و خدماترسانی هرچه بیشتر به مردم شریف و نجیب منطقه باشیم.
