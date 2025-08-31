به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مجموعه رستوران‌های هتل اسپیناس پالاس تهران، مقصدی برای تجربه‌های خاص و میزبانی‌های فراموش‌نشدنی در پایتخت است. این هتل مجلل با گردآوری چندین فضای متفاوت، از رستوران سنتی ایرانی تا لانژ فوق مدرن روی بام، گزینه‌های متنوعی را برای هر سلیقه و مناسبتی ارائه می‌دهد. فرقی نمی‌کند به دنبال مکانی برای یک شام رمانتیک، یک قرار کاری مهم یا یک جشن خانوادگی باشید؛ در این مجموعه گزینه‌ای متناسب با هر سلیقه و مناسبتی وجود دارد. این راهنما شما را قدم به قدم با جزئیات هر یک از این رستوران‌ها آشنا می‌کند تا بتوانید بر اساس فضا، منو، سطح قیمت و حال‌وهوای مورد نظرتان، بهترین و هوشمندانه‌ترین انتخاب را داشته باشید.

رستوران دیبا، ضیافتی در یک نگارخانه ایرانی

با عبور از درهای چوبی و سنگین رستوران دیبا در طبقه همکف، گویی از هیاهوی تهران مدرن به آرامش یک عمارت اشرافی ایرانی قدم می‌گذارید. دیبا، یک موزه زنده از هنر و معماری سنتی ایران است. پنجره‌های ارسی با شیشه‌های رنگی، گچ‌بری‌های ظریف سقف، کاشی‌کاری‌های فیروزه‌ای و آینه‌کاری‌های خیره‌کننده، همگی فضایی نوستالژیک و باشکوه خلق کرده‌اند. این پایبندی به سنت، در تمام جزئیات، از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای روی دیوارها تا مبلمان چوبی و حتی ظروف، به چشم می‌خورد. تمام این موارد باعث شده است تا رستوران دیبا، یکی از بهترین رستوران‌های سنتی در میان هتل‌های تهران به شمار رود.

منو و حال‌وهوای رستوران دیبا

منوی رستوران دیبا، ادای احترامی است به اصیل‌ترین طعم‌های ایرانی. در اینجا خبری از غذاهای فیوژن یا مدرن نیست؛ همه چیز بر پایه دستور پخت‌های کلاسیک و جاافتاده استوار است. انواع کباب‌های مجلسی مانند کباب برگ، شیشلیک و سلطانی در کنار غذاهای محبوبی چون باقالی پلو با ماهیچه و گردن و دیزی سنگی، ستون‌های اصلی منو را تشکیل می‌دهد. اجرای موسیقی زنده سنتی در شب‌ها، این تجربه را تکمیل کرده و لذت غذا خوردن را دوچندان می‌کند.

سطح قیمت: لوکس

ساعت کاری: ۱۲:۰۰ ظهر تا ۲۳:۰۰ شب

رستوران لاتون، صبحانه با چشم‌انداز البرز و شام در فضایی مدرن

در طبقه سوم هتل، رستوران لاتون با فضایی کاملاً متفاوت منتظر شماست. لاتون، نماینده چهره مدرن و بین‌المللی هتل اسپیناس تهران رستوران است. دکوراسیون داخلی با رنگ‌های زنده، مبلمان راحت و پنجره‌های بزرگ سرتاسری که چشم‌اندازی بی‌نظیر از رشته‌کوه البرز و شهر تهران را به نمایش می‌گذارند، فضایی پرانرژی و دلنشین ایجاد کرده است.

چه چیزهایی در رستوران لاتون منتظر ماست

لاتون به دو دلیل شهرت دارد: اول، بوفه صبحانه مجلل آنکه یکی از کامل‌ترین و باکیفیت‌ترین صبحانه‌های تهران به شمار می‌رود. دوم، منوی متنوع آن برای وعده‌های ناهار و شام که طیف وسیعی از سلیقه‌ها را پوشش می‌دهد. از انواع پاستا و پیتزاهای ایتالیایی گرفته تا استیک‌های لذیذ و غذاهای دریایی تازه مانند لابستر و سالمون، همه چیز در این منو پیدا می‌شود. البته، غذاهای اصیل ایرانی نیز با کیفیتی عالی در لاتون سرو می‌شوند. این رستوران همچنین دارای یک اتاق VIP با ظرفیت حدود ۱۰۰ نفر است که آن را به گزینه‌ای عالی برای برگزاری مراسم و جشن‌های خصوصی تبدیل کرده است.

سطح قیمت: لوکس

ساعت کاری: صبحانه (۰۷:۰۰ تا ۱۰:۳۰)، ناهار (۱۲:۰۰ تا ۱۶:۰۰)، شام (۱۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰)

رستوران اسکای لانژ، تجربه‌ای بالاتر از ابرها

رستوران اسکای لانژ هتل اسپیناس پالاس تهران، بدون شک، خاص‌ترین و هیجان‌انگیزترین مجموعه در این هتل است. این رستوران که در طبقه بیست و یکم واقع شده، همان‌طور که از نامش پیداست، شما را به آسمان نزدیک‌تر می‌کند. منظره پانورامیک و ۳۶۰ درجه از تهران در شب، به قدری خیره‌کننده است که برای لحظاتی غذا را فراموش خواهید کرد. طراحی داخلی فوق مدرن، موسیقی زنده و تراس شیشه‌ای جذاب، اسکای لانژ را به مقصدی برای تجربه‌های خاص و قرارهای فراموش‌نشدنی تبدیل کرده است.

جزئیات بیشتر درباره رستوران اسکای لانژ

منوی اسکای لانژ، مانند فضایش، بلندپروازانه و متنوع است. اینجا پاتوق علاقه‌مندان به استیک‌های خاص مانند توماهاک و شاتوبریان، انواع سوشی، و حتی خاویار است. در کنار این‌ها، گزینه‌هایی مانند پیتزاهای مدرن، غذاهای دریایی و چند انتخاب لوکس از غذاهای ایرانی نیز در منو به چشم می‌خورد. برانچ‌های روز جمعه اسکای لانژ نیز شهرت زیادی دارند. قیمت غذا در رستوران هتل اسپیناس تهران در این مجموعه به بالاترین سطح خود می‌رسد، اما شما نه تنها پول غذا، بلکه هزینه یک تجربه کامل از فضا، منظره و خدمات را پرداخت می‌کنید.

سطح قیمت: بسیار لوکس

ساعت کاری: ۱۹:۰۰ شب تا ۰۱:۰۰ بامداد (برانچ جمعه‌ها: ۱۱:۰۰ تا ۱۶:۰۰)

کدام رستوران برای شما مناسب است؟ یک مقایسه سریع

برای یک انتخاب راحت‌تر، در جدول زیر ویژگی‌های اصلی رستوران‌های هتل اسپیناس پالاس تهران را مقایسه کرده‌ایم:

نام رستوران سبک غذا فضا و اتمسفر سطح قیمت ایده‌آل برای... دیبا ایرانی سنتی کاملاً سنتی، اصیل و آرام لوکس مهمانی‌های خانوادگی، مهمانان خارجی، علاقه‌مندان به فرهنگ ایرانی لاتون ایرانی و بین‌المللی مدرن، پرانرژی با چشم‌انداز کوه لوکس صبحانه مجلل، جلسات کاری، مراسم خصوصی در اتاق VIP اسکای لانژ بین‌المللی فیوژن فوق مدرن، رمانتیک با منظره شهر بسیار لوکس قرارهای خاص، جشن‌های سالگرد، تحت تاثیر قرار دادن مهمان

کافه‌های هتل برای جلسات کاری و دورهمی‌ها

علاوه بر رستوران‌ها، هتل اسپیناس پالاس تهران دارای دو کافی‌شاپ به نام‌های «سان ست» و «سان رایز» در لابی است. کافی‌شاپ سان ست با ساعت کاری طولانی (۷ صبح تا ۲ بامداد)، مکانی عالی برای قرارهای کاری در طول روز یا یک نوشیدنی آرامش‌بخش در آخر شب است.

نظر مشتریان و جمع‌بندی

تجربه هر فرد از یک رستوران می‌تواند متفاوت باشد. برخی از کاربران در فضای آنلاین از تنوع و کیفیت بوفه صبحانه لاتون بسیار تعریف کرده‌اند. عده‌ای دیگر، فضای سنتی و موسیقی زنده دیبا را ستوده‌اند. در مورد اسکای لانژ، اکثر نظرات بر منظره بی‌نظیر و فضای خاص آن تاکید دارند، هرچند برخی معتقدند کیفیت غذا همیشه با قیمت بسیار بالای آن تناسب کامل ندارد.

انتخاب از میان رستوران‌های این مجموعه، کاملاً به هدف و سلیقه شما بستگی دارد. این هتل با گردآوری چنین مجموعه‌ای، خود را به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری غذایی در پایتخت تثبیت کرده است. چه به دنبال طعم اصیل ایرانی باشید، چه یک تجربه مدرن و بین‌المللی، در این کاخ مجلل گزینه‌ای مناسب برای شما وجود خواهد داشت.

