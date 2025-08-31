  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۵۱

۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس محکوم شدند

۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به حبس محکوم شدند

قوه قضائیه اعلام کرد: دو مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه و اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل به حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.

طبق برآوردها و کارشناسی‌های صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آب‌های زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارت‌های ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.

در پی این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضائی تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضائی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.

کد خبر 6575281

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها