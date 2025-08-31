تخصیص ۳۰۱ میلیارد تومان برای ساخت ۱۱ مجتمع آبرسانی در مازندران

عبدالرضا کریمپور ملکشاه در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحقق درآمدهای مصوب استان در پایان سال گذشته، افزود: بیش از ۱۰۶ درصد از اهداف درآمدی محقق شده است.
وی افزود: تخصیص اعتبارات عمرانی در مازندران در دولت سیزدهم بالاتر از میانگین کشوری بوده و در سال ۱۴۰۳ حدود سه هزار میلیارد تومان از منابع استانی برای بخشهای مختلف اختصاص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران درباره حوزه آموزش گفت: برای ساخت ۴۵ مدرسه بودجه تأمین شده و تاکنون ۲۷ پروژه با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان تکمیل و آماده بهرهبرداری شدهاند.
کریمپور ملکشاه در خصوص زیرساختهای ورزشی بیان کرد: اعتبار لازم برای ساخت دو سالن کشتی و ۳۳ مرکز ورزشی سرپوشیده تأمین شده و ۱۳ مرکز تکمیل شده است و ۱۴۵ فضای ورزشی روباز نیز با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تجهیز شده است.
وی با اشاره به پروژههای گردشگری اظهار کرد: ۳۳ منطقه گردشگری استان مورد حمایت مالی قرار گرفته و پنج منطقه ساحلی با ۶۷ میلیارد تومان در قالب طرح سالمسازی دریا اجرایی شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران درباره پروژههای امداد و نجات توضیح داد: ساخت شش پایگاه هلالاحمر تسریع شده و تاکنون دو پایگاه تکمیل شده است.
کریمپور ملکشاه در خصوص مسکن محرومان گفت: ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در اختیار کمیته امداد امام خمینی قرار گرفته و پروژهها تکمیل و در اختیار مددجویان قرار گرفتهاند.
وی به حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: اعتبار لازم برای مجموعه پتاسکن استان اختصاص یافته و به زودی این مرکز راهاندازی خواهد شد، همچنین ۲۵ مرکز بهداشت شهری و ۲۹ مرکز بهداشت روستایی اعتبار دریافت کردهاند که برخی تکمیل شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در خصوص آب و فاضلاب اعلام کرد که ۴۰۵ میلیارد تومان برای طرحهای آبرسانی هزینه شده و ۳۰۱ میلیارد تومان برای احداث ۱۱ مجتمع آبرسانی روستایی و پروژههای محرومیتزدایی اختصاص یافته است.
وی افزود: هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان برای زیرساختهای حمل و نقل استان هزینه شده و شامل آسفالت و روکش بیش از ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی و رفع مشکلات نقاط حادثهخیز با ۱۵ میلیارد تومان است و چهار پل بزرگ نیز سال گذشته به بهرهبرداری رسیدهاند.
