به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در آیین افتتاحیه پایگاه امدادونجات جمعیت هلال احمر شهرستان ایجرود، گفت: احداث و بهرهبرداری از پایگاههای امداد و نجات، سرمایهگذاری برای حفظ جان انسانها و مصداق صدقه جاریه است.
وی با قدردانی از خیرین و مردم روستاهای قزلجه و سعیدآباد بهویژه در تأمین زمین این پروژه، اظهار کرد: اولویت نخست جمعیت هلالاحمر در استان زنجان ایجاد پایگاههای امدادی جادهای بود، چرا که زنجان یکی از پرحادثهترین استانهای کشور به شمار میرود و علاوه بر پوشش مناطق خود، پشتیبان استانهای همجوار نیز هست.
وی افزود: برای احداث و تجهیز پایگاه جدید با مشارکت خیرین و حمایت دستگاههای انسانی، حدود ۸ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان در پایان با تأکید بر اینکه مأموریت این جمعیت الهی و انسانی است، گفت: نجات جان یک انسان به منزله نجات همه بشریت است و ما امیدواریم با راهاندازی این پایگاه و حضور امدادگران، زمان رسیدن به صحنه حوادث کاهش یابد و خدمات مطلوبی به مردم ارائه شود.
افتتاح پایگاه امدادونجات جمعیت هلال احمر شهرستان ایجرود با حضور نماینده مردم شهرستانهای ایجرود و ماهنشان در مجلس شورای اسلامی، خزانه دار سازمان امداد و نجات کشور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، هیئتمدیره جمعیت هلالاحمر استان، فرماندار و امام جمعه ایجرود و سایر مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.
