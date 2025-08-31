۲ دانش آموز ساوری رتبه های برتر کنکور را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد عبدیان سیدمحله از شهرستان ساری توانست با کسب رتبه دوم کشوری در رشته علوم انسانی، نام مازندران را در میان برترینهای کشور ثبت کند.
سیدمحمدرضا موسوی، دیگر داوطلب ساروی، نیز موفق شد رتبه چهارم کشوری را در همین رشته به دست آورد و درخشش دانشآموزان استان را ادامه دهد.
آمار شرکتکنندگان استان نشان میدهد در مجموع ۲۹ هزار و ۶۵۷ داوطلب مازندرانی در روزهای ۲۶ و ۲۷ تیر ۱۴۰۴ در نوبت دوم آزمون سراسری رقابت کردند که ۱۸ هزار و ۸۳۴ نفر معادل ۶۴ درصد آنان را داوطلبان زن و ۱۰ هزار و ۷۳۴ نفر معادل ۳۶ درصد را داوطلبان مرد تشکیل دادهاند.
در سالهای اخیر دانشآموزان مازندران در رشتههای مختلف کنکور سراسری همواره در میان برترینهای کشور حضور داشتهاند.
