خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دانش‌آموزان مازندران بار دیگر توانمندی‌های علمی استان را به رخ کشیدند و نام این خطه را در صدر موفقیت‌های کنکور کشور ثبت کردند.

جواد عبدیان و سیدمحمدرضا موسوی با تلاش روزانه حدود ۱۳ ساعت مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق، رتبه‌های دوم و چهارم کشوری در رشته علوم انسانی کنکور سراسری ۱۴۰۴ را از آن خود کردند و این موفقیت، نمایانگر استعداد، پشتکار و مدیریت دقیق مسیر مطالعاتی دانش‌آموزان استان است.

جواد عبدیان از مدرسه نمونه دولتی امام صادق (ع) ساری، با تاکید بر اهمیت کیفیت مطالعه، می‌گوید: تمرکز روی نکات کلیدی و تحلیل دقیق تست‌ها برای او از طول ساعات مطالعه مهم‌تر است.

وی که هر روز ۱۳ ساعت مطالعه می‌کرد و با استراحت‌های کوتاه ذهن خود را تازه نگاه می‌داشت تا مطالب بهتر در حافظه ثبت شوند، معتقد است: خانواده نیز محیطی آرام و مناسب برای درس خواندن فراهم کرده بودند تا بتوانم بدون دغدغه به مطالعه ادامه دهم.

وی در طول سال‌های یازدهم و دوازدهم در ۳۱ آزمون آزمایشی شرکت کرده بود و معتقد است تحلیل دقیق دفترچه‌ها و رفع اشکال مستمر نقش مهمی در شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد داشته است، همچنین معدل سال پایانی او در پایه دوازدهم انسانی ۱۹/۹۲ بوده است.

سیدمحمدرضا موسوی، دانش‌آموز دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی ساری که رتبه چهارم علوم انسانی را کسب کرده است، موفقیت خود را نتیجه توکل به خدا، استمرار، صبر و برنامه‌ریزی دقیق بیان می‌کند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر نیز با اشاره به اینکه روزانه ۱۳ ساعت مطالعه می‌کردم، تاکید کرد: سعی کردم در دوران کنکور شرایط خود را برای حضور در این آزمون بالا ببرم و خانواده نیز در این موفقیت من را همراهی کردند.

موسوی و عبدیان هر دو معتقدند که تمرکز روی نقاط ضعف، حمایت خانواده و برنامه‌ریزی منظم مدرسه از ارکان اصلی موفقیت در کنکور هستند. آنان در عین حال توصیه کردند: موفقیت در کنکور تنها به ساعت‌های طولانی مطالعه محدود نمی‌شود بلکه استمرار، کیفیت مطالعه، تمرکز روی نقاط ضعف، تحلیل دقیق آزمون‌ها و همراهی خانواده از جمله عوامل اصلی پیشرفت هستند.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر موفقیت این دو دانش‌آموز را افتخاری بزرگ برای استان و جامعه فرهنگیان دانست.

تلاش مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و همراهی خانواده و مدرسه، پایه‌های این دستاورد درخشان هستند

وی تاکید کرد: تلاش مستمر، برنامه‌ریزی منسجم و همراهی خانواده و مدرسه، پایه‌های این دستاورد درخشان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش اظهار امیدواری کرد: این موفقیت‌ها نویدبخش آینده‌ای روشن برای فرزندان استان باشد و مسیر پیشرفت علمی دانش‌آموزان مازندرانی را هموار کند.

سابقه درخشان مازندران در کنکور

مازندران سابقه‌ای درخشان در کنکور دارد و در سال‌های گذشته نیز دانش‌آموزانی مانند پارسا سیفی از نور با رتبه ۱۰ کشوری و یاسمن میر از بابل با رتبه ۶ کشوری در رشته تجربی توانسته‌اند موفقیت‌های قابل توجهی کسب کنند.

همچنین در کنکور ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ دانش‌آموز مازندرانی در میان هزار رتبه برتر کشور قرار گرفتند که بیش از ۴۰ درصد آنها از مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بودند، رشته علوم انسانی نیز نسبت به سال گذشته افزایش تعداد رتبه‌های برتر را تجربه کرده و به یکی از نقاط قوت استان تبدیل شده است.

مطالعات و تجربه دانش‌آموزان نشان می‌دهد که موفقیت در کنکور محدود به ساعت‌های طولانی مطالعه نیست. استمرار، کیفیت درس‌خواندن، تمرکز روی نقاط ضعف و حمایت خانواده از مهم‌ترین عوامل موفقیت هستند.

دو دانش‌آموز برتر با نشان دادن ترکیبی از تلاش روزانه، برنامه‌ریزی دقیق و حمایت خانواده، الگویی ارزشمند برای سایر داوطلبان کنکور ارائه کرده‌اند. موفقیت آنان نویدبخش بازگشت مازندران به جایگاه پیشرو در آموزش و پرورش کشور است و نشان می‌دهد که استعدادهای علمی استان می‌توانند در سطوح بالای کشوری بدرخشند.

در نهایت، نتایج کنکور ۱۴۰۴ و تجربیات عبدیان و موسوی نشان می‌دهد که با استمرار، کیفیت مطالعه، تحلیل دقیق آزمون‌ها و همراهی مدرسه و خانواده، دستیابی به رتبه‌های برتر امکان‌پذیر است. این دستاوردها امید می‌دهد که در سال‌های آینده نیز شاهد درخشش بیشتر دانش‌آموزان مازندرانی باشیم و مسیر موفقیت علمی در استان تقویت شود.