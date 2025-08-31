یورش افراد نقابدار به هتل پناهجویان در انگلیس؛ ۵ نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک روز پس از آنکه دادگاهی در انگلیس به استفاده دولت از یک هتل دیگر برای اسکان مهاجران رای داد، معترضان نقابدار مخالف سیاست‌های مهاجرتی این کشور به سمت این هتل یورش بردند که پلیس پنج نفر را در این اعتراضات بازداشت کرد.

به گفته پلیس لندن، پس از اعلام این حکم، دو گروه از معترضان ضد پناهندگی به سمت «کرون پلازا هتل» در نزدیکی فرودگاه هیترو حرکت کردند و در ادامه تعدادی از آنها قصد ورود غیرقانونی به این هتل را داشتند. در جریان درگیری‌ها، دو افسر پلیس دچار جراحت جزئی شدند.

در حادثه‌ای جداگانه، سه نفر بیرون از هتل دیگری در «اِپینگ» در شرق لندن که به منظور اسکان پناهجویان مورد استفاده قرار می‌گیرد، بازداشت شدند.

دیروز دادگاهی در انگلیس با لغو حکمی مبنی بر اخراج پناهجویان از هتل واقع در «اپینگ»، به دولت کِر استارمر اجازه داد تا پناهجویان را در این هتل اسکان دهد. حکم اخراج پناهجویان پس از آن طرح اتهام تعرض به یکی از پناهجویان صادر شده بود.

پس از افزایش استفاده مهاجران از قایق‌های کوچک برای رسیدن به انگلیس، موضوع مهاجرت به یکی از مسائل اصلی سیاسی این کشور بدل شده است. طبق آمار دولتی، تا پایان ژوئن، بیش از ۳۲ هزار مهاجر در حدود ۲۰۰ هتل در سراسر انگلیس اسکان داده شده‌اند.