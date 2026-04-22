۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۹

مرگ و مفقود شدن هشت هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد هشت هزار مهاجر در سال ۲۰۲۵ جان باخته یا مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارشی اعلام کرد طبق داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۵، در سراسر جهان حدود هشت هزار مهاجر جان خود را از دست داده یا مفقود شده‌اند، با این حساب، شمار کل جان‌باختگان و مفقودشدگان از سال ۲۰۱۴ تاکنون از ۸۲ هزار نفر فراتر رفته است.

افزایش جنگ و فقر در جهان به ویژه در کشورهای آفریقایی و در غرب آسیا به موج مهاجرت در جهان دامن زده است.

حمایت قدرت های بزرگ از جمله آمریکا از گروه های تروریستی مثل داعش و دامن زدن به ناامنی در منطقه غرب آسیا یکی از عوامل مهاجرت در این منطقه است.

