به گزارش خبرگزاری مهر؛ همشهری آنلاین نوشت: تا همین چند سال پیش سر و صدای کارناوال‌های عروسی خیابان‌های شهر را تسخیر می‌کرد و برگزاری مراسم‌های عروسی شلوغ به انضمام پاتختی و حنابندان به یکی از آداب ثابت خانواده‌ها تبدیل شده بود اما تغییر سبک زندگی جوانان و البته گرانی برگزاری مراسم در تالارهای عروسی باعث شد که ماشین‌های لوکس و گل زده جای خود را به موتورهایی با تور سفید دنباله دار بدهند و جمعیت شلوغ تالارهای عروسی هم هر روز آب برود.

تغییر در سبک و سیاق برگزاری مراسم عروسی تا جایی پیش رفته است که بیژن عبداللهی‌مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی از سهم ۲۰ درصدی مراسم عروسی در تالارها خبر داد و اعلام کرد: «۸۰ درصد مراسم‌هایی که در تالارها برگزار می‌شود تبدیل به مراسم ختم شده و ۲۰ درصد مراسم‌ها عروسی است. آنقدر برگزاری عروسی کم شده که از ۱۰۰۰ تالار موجود در تهران فقط حدود ۱۵۰ تالار فعال است.

۷۲ درصد زوج مخالف تشریفات عروسی

پرهیز از گرفتن عروسی و برگزاری یک مراسم ساده تا همین چند سال پیش یک چالش میان خانواده‌ها و زوج‌های جوان بود، همانقدر که خانواده‌ها برای حفظ آبرو و سنت‌ها بر مراسم‌های شلوغ تأکید داشتند، جوانان تصمیم به تغییر دست فرمان گرفته بودند. چنین تنشی به نظرسنجی‌های دولتی هم کشیده شد. ودر اواخر دهه ۸۰ سازمان ملی جوانان با تکیه بر یک نظرسنجی دست به موشکافی اختلاف میان خانواده‌ها و نسل جوان برای گرفتن مراسم عروسی پرداخت و اعلام کرد :«۷۲ درصد جوانان با اختصاص تشریفات به عنوان ضرورت مراسم ازدواج مخالف هستند.»

حالا که بیش از یک دهه از آن روزها که نقطه شروع اختلاف نظر جوانان و خانواده‌ها می‌گذرد، تغییرات اقتصادی و سبک زندگی مسیر را برای انتخاب گزینه جدید که همان برگزاری مراسم ساده بود را هموار کرد. محمد یکی از همین جوانان است که بدون برگزاری مراسم عروسی، زندگی خود را آغاز کرد، او در مورد این انتخاب می‌گوید: «واقعیتش من خودم خیلی مراسم گرفتن رو دوست نداشتم و تا همین چند سال پیش وقتی به خانواده می‌گفتم، اصلاً راضی نمی‌شدن اما وقتی زمان مراسم رسید و قبول کردن که این پول بیاد توی زندگیم خرج بشه. الانم خیلی از دوستام اینجوری سر خونه و زندگی رفتن.»

تالارها حاضر به عروسی با ۱۵۰ مهمان هستند

تا پیش از اینکه گرانی‌ها به تالارهای عروسی برسد، خانواده‌ها با یک حساب سرانگشتی، خود را برای برگزاری یک مراسم باشکوه و تماشای فرزندانشان در لباس عروس یا داماد آماده می‌کردند اما این روزها داستان فرق دارد.

نیم نگاهی به قیمت‌های ارائه شده از سوی تالارهای عروسی نشان می‌دهد جدا از هزینه‌های جانبی مراسم عروسی، اگر فقط تمرکز را بر هزینه شام عروسی بگذاریم، معلوم می‌شود که حداقل ۳۰۰ هزار تومان و در خوش بینانه‌ترین نگاه هم حداکثر یک میلیون تومان باید برای هر مهمان کنار گذاشت تا هزینه شام عروسی جور شود.

چنین روندی موجب شد تا هر سال تعداد مشتریان تالارهای عروسی، کم و کمتر شود تا جایی که برای چندین بار صدای بیژن عبداللهی‌مقدم، رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی هم از کسادی بازار تالارهای عروسی در آمده است. به گفته او «عروسی‌ها نسبت به گذشته خیلی کمتر شده است، اگر بخواهیم در اطراف خود مقایسه کنیم، مشخص است که در دهه ۹۰ چقدر عروسی می‌رفتیم و الان به چه شکل است. مهم‌ترین نکته مسائل اقتصادی است. الان اگر هزار تالار در تهران باشد، فقط ۱۵۰ تا ۲۰۰ تالار به شکل مستمر کار می‌کنند، آنها هم در حد تأمین هزینه‌های جاری کار می‌کنند. الان بیشتر مراسم‌های ما مربوط به ختم است. ۸۰ درصد مراسم‌ها مربوط به ختم و فقط ۲۰ درصد عروسی است. الان میانگین هزینه‌ها ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر است، در زمان قدیم می‌گفتند که تالار را برای کمتر از ۳۵۰ نفر ندهید اما الان اگر یک تالار ۱۵۰ نفر مهمان داشته باشد، خیلی خوشحال می‌شود.»

تبلیغات اینستاگرامی

کسادی بازار تالارهای تا حدی جدی شده است که آنها برای زنده نگه داشتن خود دست به تبلیغات اینستاگرامی هم می‌زنند و از شیوه‌هایی خاص برای زنده نگه داشتن خود استفاده می‌کند. برخی با اعلام قیمت‌های دروغین تلاش می‌کنند تا قلاب خود را گیر بیندازند و برخی هم با ارائه ترفندهای کمتر شدن هزینه‌ها، دست به تبلیغات نامحسوس می‌زنند.