فواد ایزدی، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپاییها، گفت: اروپاییها به دنبال استفاده از این مکانیسم برای گرفتن امتیاز از ایران هستند.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به برنامه هستهای ایران در جنگ ۱۲ روزه، افزود: اروپاییها دقیقاً نمیدانند چه میزان خسارت به برنامه هستهای ایران وارد شده است و یکی از وظایف بازرسان آژانس، بررسی میزان تخریبهاست تا این اطلاعات را برای حملات احتمالی بعدی جمعآوری کنند.
ایزدی به اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اشاره و تصریح کرد: گرچه گروسی مدعی است هدف از این بازرسیها جلوگیری از حملات بعدی است، اما واقعیت این است که غربیها از این اطلاعات برای برنامهریزی حملات جدید بهره میبرند.
این کارشناس در ادامه تاکید کرد: ایران باهوش است و اجازه نخواهد داد بازرسان آژانس به جاسوسی رسمی از برنامه هستهای کشورمان بپردازند و اطلاعات لازم را در اختیار طرفهای غربی قرار دهند.
ایزدی درباره وضعیت حقوقی فعالسازی مکانیسم ماشه، گفت: اروپاییها عضو برجام نیستند و بنابر این حق فعالسازی مکانیسم ماشه را ندارند. آمریکاییها نیز رسماً از برجام خارج شدهاند و سه کشور اروپایی بعد از حمله به برنامه هستهای ایران اعلام کردند که ایران باید غنیسازی را به صفر برساند؛ این برخلاف تعهدات برجامی است و به نوعی خروج غیررسمی آنها از برجام محسوب میشود.
وی افزود: اجرای گزینشی بندهای برجام و نادیده گرفتن سایر تعهدات، برخلاف قوانین بینالملل است.
ایزدی تاکید کرد: دیپلماتهای ما باید همان راهبرد دوره قبل را تکرار کنند، زمانی که در شورای امنیت با وجود اعلام فعال شدن مکانیسم ماشه، به دلیل اختلاف نظر میان اعضا، این موضوع به نتیجه نرسید.
وی درباره اثرات احتمالی مکانیسم ماشه، گفت: برخی کشورها به دلایل مختلف با ایران همکاری نمیکنند که ارتباط مستقیمی با مکانیسم ماشه ندارد، اما وظیفه دیپلماتهای ما این است که کشورهایی که اکنون با ایران همکاری میکنند را حفظ کرده و پس از فعالسازی مکانیسم ماشه نیز روابط را ادامه دهند. این امر به اختلاف نظر در شورای امنیت بستگی دارد.
ایزدی همچنین نقش دبیرکل سازمان ملل را تشریح کرد و گفت: دبیرکل سازمان ملل، آقای گوترش، در نظرات کشورها دخالتی ندارد؛ ایران نباید به طرف مقابل هیچ امتیازی بدهد. اگر مکانیسم ماشه فعال شود، باید با همان رویکرد مقابله شود.
وی در پاسخ به ادعای اروپاییها مبنی بر عضویت آنها در برجام، گفت: ما به ادعاهای آنها اهمیت نمیدهیم. اروپاییها هر روز ادعایی مطرح میکنند که نه جهان آن را میپذیرد و نه خودشان به آن باور دارند. ما نیز نباید به آنها اعتماد کنیم.
ایزدی در پایان، درباره نگرانی مردم از مکانیسم ماشه، اظهار داشت: مکانیسم ماشه ابزار خوبی نیست و نباید در برجام گنجانده میشد. متأسفانه در آن زمان برخی مسئولان مانند آقای روحانی معتقد بودند هر توافقی بهتر از عدم توافق است و این باعث شد طرف مقابل هر بندی را در برجام بگنجاند که ایران آن را میپذیرد. این یک اشتباه بزرگ بود و اکنون باید پاسخگو باشند.
