دفتر امور خاک سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه دفتر امور خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی مراسمی با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه نبی اکرم (ص)، مسئول بسیج ادارات استان، معاون دفتر امور خاک وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه سازمان، معاونین و مدیران سازمان و ادارات تابعه، مدیران پارک علم و فناوری، رؤسای جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و جمعی از فعالان حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه به بهره‌برداری رسید.

این دفتر از این پس به عنوان دفتر واحد امور خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه فعالیت خواهد داشت و مأموریت آن پیگیری برنامه‌های راهبردی در حوزه مدیریت پایدار خاک، حفاظت از منابع و بهبود بهره‌وری خواهد بود.

برنامه‌ریزی برای احیا و استفاده مناسب از خاک با هدف تأمین امنیت غذایی، حفظ اکوسیستم‌های طبیعی، ارتقای ظرفیت خاک در ذخیره‌سازی آب، کمک به تولید تنوع گیاهی و صیانت از پوشش گیاهی از جمله وظایف اصلی این دفتر به شمار می‌رود.

دفتر امور خاک کرمانشاه همچنین در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی، مأموریت دارد اقدامات اجرایی، پژوهشی و ترویجی مرتبط با حفظ خاک را در سطح استان دنبال کرده و با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، مراکز علمی و پژوهشی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز حرکت به سوی کشاورزی پایدار و علمی باشد.