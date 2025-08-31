به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمس الله جلیلیان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) صبح یکشنبه در مراسم افتتاح دفتر واحد امور خاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسگری (ع) اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران از بالاترین مؤلفههای قدرت در سطح منطقه برخوردار است و این مؤلفهها به فضل الهی، هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و خون مطهر شهدای جنگ ۱۲ روزه حاصل شده و همین امر دشمن را وادار به عقبنشینی از مواضع خود کرده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب افزود: بر همه ما واجب است که اتحاد مقدس شکلگرفته در سالهای پس از جنگ را حفظ کنیم و در مسیر گسترش آن بکوشیم. این اتحاد ضامن اقتدار، امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه خدشه به آن زمینهساز سوءاستفاده دشمنان خواهد شد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم (ص) همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر لزوم حمایت از رئیسجمهور و دولت بیان کرد: نقد منصفانه عملکردها همواره ممکن و لازم است، اما تخریب و تضعیف دولت با هدفگیری شخصی یا جناحی، برخلاف رهنمودهای رهبر انقلاب بوده و موجب لطمه به اتحاد ملی خواهد شد.
حجتالاسلام جلیلیان در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر باید همه مسئولان و مردم، اتحاد مقدس را حفظ کرده و با تبعیت از ولایت فقیه، کشور را در مسیر پیشرفت و عزت روزافزون قرار دهند.
