اتحاد مقدس رمز اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله جلیلیان مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نخستین مسابقات بزرگ قرائت قرآن کریم استان کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ اخیر و شهدای دوازده روزه غزه، اظهار داشت: این ایام نورانی، فرصتی ارزشمند برای بهره‌مندی از برکات میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) و هفته وحدت است و باید همه مسلمانان از این روزها توشه معنوی بردارند.

وی افزود: هفته وحدت تنها یک نام‌گذاری سیاسی نیست بلکه حقیقتی قرآنی و اعتقادی است که پیامبر اسلام (ص) و قرآن کریم بر آن تأکید کرده‌اند. وحدت، یک اصل قلبی و ایمانی است و مراد از آن تحمیل عقیده به یکدیگر نیست بلکه توجه به اصول و مشترکات است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) تصریح کرد: بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب و علمای بزرگوار، هرگونه توهین به مقدسات شیعه یا اهل سنت حرام شرعی است و شکستن وحدت خط قرمز جامعه اسلامی محسوب می‌شود. بنابراین هر دو جریان افراطی اعم از کسانی که با نام تشیع یا با نام اهل سنت به مقدسات دیگری توهین می‌کنند، از نظر فرهیختگان و علمای اسلام مردود هستند.

وی ادامه داد: قرآن کریم مهم‌ترین عامل اتحاد مسلمانان است و اگر مسلمانان با محوریت خدای واحد گرد هم آیند، اختلافات کنار گذاشته می‌شود. همانطور که امام خمینی (ره) تأکید کردند، همه پیامبران الهی با هدفی واحد مبنی بر دعوت به خدای یکتا مبعوث شدند و در این مسیر هیچ اختلافی میان آنان وجود نداشت.

حجت الاسلام جلیلیان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، گفت: امروز دشمنان اسلام با ایجاد گروه‌های تندرو مانند داعش و جریان‌های وابسته نظیر تشیع لندنی می‌کوشند میان مسلمانان اختلاف بیندازند. اگر امت اسلامی در برابر دشمن متحد باشد، هیچ‌گاه شاهد چنین فجایع و ظلم‌هایی نخواهیم بود.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود بر مراتب مختلف وحدت تأکید کرده‌اند؛ از ترک نزاع و دشمنی در میان مسلمانان گرفته تا اتحاد علمی، سیاسی و اقتصادی و در نهایت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاعی، تصریح کرد: امروز ایران اسلامی نه‌تنها توان دفاع از خود را دارد بلکه به مرحله بازدارندگی و حتی قدرت ضربه اول نیز رسیده است. توان موشکی و پهپادی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران نشان از این اقتدار دارد و همین قدرت بازدارندگی مانع تعرض دشمنان شده است.

وی تأکید کرد: بالاتر از همه مؤلفه‌های قدرت، اتحاد مقدس ملی است؛ همان عاملی که موجب شد محاسبات دشمنان در ماجرای اخیر علیه ایران غلط از آب درآید. اتحاد مردم و انسجام ملی رمز پیروزی و عزت کشور است و باید در سایه عمل به قرآن و تبعیت از ولایت فقیه این اتحاد مقدس را حفظ کنیم.

حجت الاسلام جلیلیان در پایان با تقدیر از حضور علما، ائمه جمعه، مسئولان و شرکت‌کنندگان در این مراسم قرآنی، گفت: توفیق ما در گرو تبعیت از اهل بیت (ع) و پیروی از دستورات قرآن است و امیدواریم در سایه این وحدت و همدلی، جامعه اسلامی به عزت و اقتدار روزافزون برسد.