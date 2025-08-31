به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی ظهر یکشنبه در شورای اداری مهدیشهر با موضوع افتتاح متمرکز طرح‌های هفته دولت با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری اعلام کرد: اجرا و افتتاح طرح‌های عمرانی که نیاز مردم را پوشش می‌دهند بسیار خوب است اما مسئولان و تصمیم سازان بر طرح‌های فرهنگی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اتحاد مقدس بیان کرد: ایران اسلامی در طول ۴۶ سال اخیر بارها و بارها مورد آماج هجمه‌های دشمنان قرار داشته اما همین وحدت بین مردم و مسئولان نگذاشته تا دشمنان موفق شوند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مسئولان ما باید فرصت کوتاه خدمت را قدر بشناسند، تاکید کرد: باید از این فرصت برای خدمت به مردم و تقویت اتحاد مقدس موجود در کشورمان بهره برد.

بارانی با بیان اینکه کاشت بذر خدمت در آینده میوه رضایتمندی می‌دهد، افزود: مسئولان به فکر برطرف کردن دغدغه‌ها و مطالبات مردم به خصوص اقشار صنفی مختلف باشند.

وی با اشاره به مصوبه مهدیشهر قطب دامپروری کشور بیان کرد: دامداران و عشایر شهرستان این انتظار را از دولت مردان و مسئولان ارشد استان سمنان دارند که به صورت جدی و ویژه این مصوبه را پیگیری کنند.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: رسیدگی به مطالبات عشایر و تسریع در اجرای طرح‌های دامپروری شهرستان نیز از اولویت‌هایی است که باید با جدیت پیگیری شود