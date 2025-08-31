  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۴

پیگیری مصوبه قطب دامپروری و اولویت‌دهی به طرح‌های فرهنگی در مهدیشهر

مهدیشهر- امام جمعه مهدیشهر بر لزوم توجه جدی مسئولان به طرح‌های فرهنگی و پیگیری مصوبه قطب دامپروری کشور تأکید کرد و گفت: وحدت بین مردم و مسئولان، کلید مقابله با هجمه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی ظهر یکشنبه در شورای اداری مهدیشهر با موضوع افتتاح متمرکز طرح‌های هفته دولت با حضور استاندار سمنان به میزبانی فرمانداری اعلام کرد: اجرا و افتتاح طرح‌های عمرانی که نیاز مردم را پوشش می‌دهند بسیار خوب است اما مسئولان و تصمیم سازان بر طرح‌های فرهنگی نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در دیگر بخش سخنان خود ضمن اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اتحاد مقدس بیان کرد: ایران اسلامی در طول ۴۶ سال اخیر بارها و بارها مورد آماج هجمه‌های دشمنان قرار داشته اما همین وحدت بین مردم و مسئولان نگذاشته تا دشمنان موفق شوند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه مسئولان ما باید فرصت کوتاه خدمت را قدر بشناسند، تاکید کرد: باید از این فرصت برای خدمت به مردم و تقویت اتحاد مقدس موجود در کشورمان بهره برد.

بارانی با بیان اینکه کاشت بذر خدمت در آینده میوه رضایتمندی می‌دهد، افزود: مسئولان به فکر برطرف کردن دغدغه‌ها و مطالبات مردم به خصوص اقشار صنفی مختلف باشند.

وی با اشاره به مصوبه مهدیشهر قطب دامپروری کشور بیان کرد: دامداران و عشایر شهرستان این انتظار را از دولت مردان و مسئولان ارشد استان سمنان دارند که به صورت جدی و ویژه این مصوبه را پیگیری کنند.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: رسیدگی به مطالبات عشایر و تسریع در اجرای طرح‌های دامپروری شهرستان نیز از اولویت‌هایی است که باید با جدیت پیگیری شود

کد خبر 6576018

