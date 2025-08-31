به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علیاکبری با اشاره به اهمیت پیوند میان آموزش عالی و بازار کار اعلام کرد: الگوی تضمین اشتغال واحدهای متقاضی دورههای علمیکاربردی که برای نخستینبار بهصورت رسمی و ساختار یافته توسط این دانشگاه طراحی و اجرا شده، توانسته مسیر جدیدی را در جهت ارتقای اشتغالپذیری دانشآموختگان هموار سازد.
وی افزود: در همین راستا در سال تحصیلی ۱۴۰۴–۱۴۰۳، تعداد ۳ هزار و ۸۷۰ دانشجو از طریق فرآیند تضمین اشتغال در مراکز آموزش علمیکاربردی پذیرش شدهاند، از این تعداد ۲ هزار و ۸۷۱ نفر در پذیرش مهرماه و ۹۹۹ نفر در پذیرش تکمیل ظرفیت بهمن ماه جذب دانشگاه شدهاند.
علی اکبری افزود: برابر هماهنگی بعمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور و به منظور امکان ارزیابی و گزینش نیروی مورد قبول در این فرآیند معرفی چند برابری ظرفیت مورد توافق، پیش بینی شده است و این دانشجویان پس از طی مراحل ارزیابی، معرفی چندبرابری و مصاحبه تخصصی، در مراکزی که دارای تعهد عملیاتی به اشتغال هستند، مشغول به تحصیل شدهاند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: الگوی تضمین اشتغال مبتنی بر این اصل طراحی شده که پذیرش دانشجو تنها در مراکزی مجاز باشد که تعهد شفاف و مستند برای تأمین اشتغال مستقیم یا غیرمستقیم دانشآموختگان دارند، این تعهدات، با حمایت ستاد دانشگاه و تایید مجموعه حقوقی وزارت عتف در فرآیندی رسمی و قابل ارزیابی، اجرایی شده است.
علی اکبری ادامه داد: در حال حاضر تعدادی از صنایع بزرگ کشور در حوزههای سلامت، هواپیمایی، بنادر و دریانوردی، پتروشیمی، فولاد، صنایع غذایی، انرژیهای نو، نساجی، ماشینآلات کشاورزی، دامپزشکی و رسانه که با این دانشگاه همکاری مینمایند، بخشی از ظرفیت آموزشی خود را به جذب دانشجویان متعهد به اشتغال اختصاص دادهاند.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی در پایان تأکید کرد: این برنامه گام مهمی در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی بازارکار و کاهش فاصله میان آموزش و اشتغال است و دانشگاه جامع کاربردی با برخورداری از ساختار منعطف و مأموریت شغلمحور، آمادگی دارد تا با گسترش این الگو و توسعه همکاریها با صنایع معظم کشور، نقش مؤثرتری در تربیت نیروی انسانی ماهر، اشتغالپذیر و توانمند ایفا نماید.
نظر شما