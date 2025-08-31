شناسایی و توقیف ۳۵۰ کیلوگرم همبرگر غیر بهداشتی در رشت

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان با حضور رئیس اداره نظارت بر گشت‌های سیار و همراهی دستگاه‌های نظارتی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت، شبکه بهداشت و معاونت غذا و دارو، موفق به شناسایی این کارگاه تولید همبرگر غیرمجاز شدند.

وی افزود: این کارگاه مقدار ۳۵۰ کیلوگرم همبرگر غیر بهداشتی به ارزش یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تولید و عرضه می‌کرد که پس از شناسایی توقیف شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: پرونده این واحد متخلف تشکیل و خارج از نوبت در یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی خواهد شد.

امینی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف به سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند تا با متخلفان به صورت قاطع برخورد شود.