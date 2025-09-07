  1. استانها
قاچاقچی سوخت در گیلان بیش از ۹ میلیارد ریال محکوم شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت بیش از ۹ میلیارد ریالی متصدی حمل گازوئیل قاچاق در استان خبر داد.

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه دوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۴۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر و استعلام از شرکت نفت منطقه ای و با توجه به اینکه فرآورده های نفتی از مصادیق بارز کالای یارانه ای محسوب شده، تخلف قاچاق را محرز و علاوه برضبط سوخت کشف شده متخلف را به پرداخت ۷ میلیارد و ۹۶۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده برای خودرو یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع نه میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی، سوخت قاچاق را از خودرو در حال حمل کشف، و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

