محکومیت بیش از ۶ میلیارد ریالی یک شرکت پخش مواد غذایی در گیلان

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ثبت نکردن کالا در سامانه جامع انبارها و تجارت رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی و استعلام از سازمان صمت اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار شرکت، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.