تشکیل ۲۶ پرونده ماینر غیرمجاز در گیلان؛ متخلفان ۲۰ میلیارد محکوم شدند

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت گسترده در زمینه مقابله با ماینرهای غیرمجاز در استان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶ فقره پرونده تخلف در این حوزه تشکیل شده است که بر اساس آن ۲۳۹ دستگاه ماینر از نظر قاچاق بودن یا نبودن به صورت فوری و خارج از نوبت بررسی شده‌اند.

وی افزود: ارزش اولیه ماینرهای کشف شده در این پرونده‌ها نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است و متخلفان به پرداخت حدود ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات گیلان با بیان اینکه پرونده‌های مربوط به استفاده غیرمجاز از برق توسط شرکت توزیع برق با شکایت در دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصریح کرد: متخلفان علاوه بر جریمه‌های تعزیراتی، ملزم به پرداخت جریمه‌هایی چند برابر مبلغ قبوض برق مصرفی خود شده‌اند.

امینی ادامه داد: ماینرهای غیرمجاز پس از توقیف، اوراق شده و به عنوان ضایعات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده می‌شوند که در نهایت مبلغ حاصل از فروش به خزانه دولت واریز می‌گردد.

وی در پایان بر اهمیت استمرار بازرسی‌ها و همکاری مردم در گزارش تخلفات تأکید کرد و افزود: جلوگیری از استفاده غیرمجاز برق و برخورد با ماینرهای قاچاق، به حفظ منابع ملی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.