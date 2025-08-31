تعطیلی زودهنگام ادارات دو شهرستان نیمروز و زهک در پی طوفان شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان‌های نیمروز و زهک مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات این شهرستان‌ها در پی طوفان شدید و افزایش ریزگردها، فعالیت تمامی دستگاه‌ها به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان در این دو شهرستان، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با دو ساعت تعجیل رأس ساعت ۱۱ به پایان می‌رسد.