تعطیلی زودهنگام ادارات دو شهرستان نیمروز و زهک در پی طوفان شدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستانهای نیمروز و زهک مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات این شهرستانها در پی طوفان شدید و افزایش ریزگردها، فعالیت تمامی دستگاهها به استثنای مراکز امدادی و خدمات رسان در این دو شهرستان، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ با دو ساعت تعجیل رأس ساعت ۱۱ به پایان میرسد.
زهک - بنابر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان های نیمروز و زهک مبنی بر کاهش ساعت کاری ادارات این شهرستان ها در پی طوفان شدید، فعالیت تمامی ادارات این دو شهرستان امروز ساعت ۱۱ به پایان می رسد.
کد خبر 6575559
نظر شما