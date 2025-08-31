۱۳۰ غرفه در مهمانی امت احمد سنندج پذیرای مردم خواهند بود

حجت الاسلام رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ماه ربیع الاول بیان کرد: کردستان برای سومین سال میزبان بزرگترین جشن حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است.

وی افزود: ویژگی خاص این مراسم این است که امسال ۱۵۰۰ مین میلاد حضرت پیامبر (ص) خواهد بود و باید ویژه و در شأن ایشان برگزار شد.

وی بیان کرد: این مهمانی حتماً باید ویژه و در شأن آن حضرت باشد و همچنین مهمانی امت احمد دارای مخاطبین ابعاد و کنشگران مختلفی است که اکثر آن را جریان‌های مردمی تشکیل می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اذعان کرد: همچنین برنامه‌های متنوعی در جریان این مهمانی بزرگ برگزار می‌شود و هر کسی که دل در گرو حضرت ختمی مرتبت داشته باشد و با هر گرایش و علاقه و رنج سنی باشد متناسب با شرایط او برنامه‌هایی زیبا و باب طبع وی برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رازیانی گفت: در این مراسم مسجدی‌ها و تکیه خانقاها کارهای زیبایی را انجام می‌دهند و مردم غرفه‌های زیادی را برای پذیرایی برپا خواهند کرد.

وی گفت: همچنین از سراسر کشور در این مراسم حضور دارند و در این مهمانی از کار زیبایی هنرمند پیام عزیزی رونمایی خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اذعان کرد: در این مراسم همچنین احسان یاسین هم اجرایی خواهد داشت و برای نسل جوان هم یغمایی سرود اجرا خواهد کرد و استندآپ‌کمدی مهدی افشاری و بازیگران علی کاظمی «عمورشید» و گروه‌های کودکانه با حضور «خاله شادونه» کارهای شیرین و بانمکی را اجرا خواهند کرد.

حجت الاسلام رازیانی گفت: سرود امت احمد و حضرت مصطفی دو سرودی است که با بچه‌های کردستان اجرایی خواهد شد.

وی بیان کرد: این مهمانی از ساعت ۴ عصر تا ۱۱ شب به مدت هفت ساعت ادامه خواهد داشت و از میدان آزادی تا انقلاب و با طراحی دو جایگاه ویژه در سه راه نمکی و در میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: تمام طول مسیر هزار متر دارای غرفه‌های متعدد ارائه خدمت پذیرایی، کار فرهنگی و خدمات متنوع و مختلف دیگر است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: ۱۳۰ غرفه انواع پذیرایی و نوشیدنی مهمانی سفره کریمانه پیامبر عظیم الشان را برای خاطره ساز شدن بر عهده دارند تا فضای دلنشینی برای مهمانان پیامبر فراهم شود.

وی گفت: در طرح ۱۰ هزار مسجد و محراب هم که همیشه کارهای خیر انسان دوستانه توسط مردم و اهالی متدین و مسجدی و با ایمان پیش قدم می‌شوند در ابعاد مختلف و با هدف دستگیری از مردم و انجام خدمت حضور دارند.

وی بیان کرد: استان کردستان هم مانند سراسر کشور که دارای مساجد متعدد است و مساجد آن متشکل از اهل تشیع اهل تسنن هستند در انجام کار خیر پیش قدم هستند و در هر شهرستان هم چند مسجد برای این کار انتخاب شدند.