حجتالاسلام جلیل مختارینیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن امت احمد، روز جمعه از ساعت ۱۶ آغاز و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: مسیر برگزاری جشن، از میدان آزادی تا میدان انقلاب طراحی شده و در طول این مسیر، بیش از ۱۳۰ غرفه فرهنگی، خدماتی و پذیرایی فعال خواهند بود.
وی یادآور شد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، دست کم ۲ استیج بزرگ در مسیر برگزاری این جشن برپا خواهد شد که یکی از آنها مختص برگزاری برنامههای کودک و نوجوان و دیگری برای بزرگسالان در نظر گرفته است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: در بخش بزرگسالان هنرمندانی همچون قدرت الله ایزدی (عمو رشید) و طنزپردازانی از جمله مجید افشاری و علی کاظمی به اجرای برنامه خواهند پرداخت و همچنین محمدرضا نوشهور و عبدالرضا هلالی نیز مولودیخوانی اجرا خواهند کرد.
حجتالاسلام مختارینیا اضافه کرد: گروه بینالمللی شعبده بازی مردان سیاه پوش، از دیگر گروههایی هستند که در این مراسم به اجرای برنامه میپردازند و خوانندگان محلی و کشوری از جمله مهدی یغمایی، احسان یاسین، پیام عزیزی و هماوند شه وکت، آثار ماندگارشان را اجرا خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در استیج مخصوص کودکان و نوجوان نیز برنامههای متنوعی با اجرای نیما کرمی و خانم زارع و گروه کودک خاله شادونه برگزار خواهد شد و گروههای سرود مطرح استانی و دف نوازانی از سلیمانیه عراق، از دیگر هنرمندان حاضر در این مهمانی بزرگ خواهند بود.
