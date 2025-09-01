  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

حضور چهره‌های هنری کشور در مهمانی بزرگ «امت احمد» سنندج

سنندج- معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: مهمانی بزرگ «امت احمد» برای سومین سال پیاپی به مناسبت سالروز با سعادت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) در شهر سنندج برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جلیل مختاری‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشن امت احمد، روز جمعه از ساعت ۱۶ آغاز و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مسیر برگزاری جشن، از میدان آزادی تا میدان انقلاب طراحی شده و در طول این مسیر، بیش از ۱۳۰ غرفه فرهنگی، خدماتی و پذیرایی فعال خواهند بود.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، دست کم ۲ استیج بزرگ در مسیر برگزاری این جشن برپا خواهد شد که یکی از آن‌ها مختص برگزاری برنامه‌های کودک و نوجوان و دیگری برای بزرگسالان در نظر گرفته است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان یادآور شد: در بخش بزرگسالان هنرمندانی همچون قدرت الله ایزدی (عمو رشید) و طنزپردازانی از جمله مجید افشاری و علی کاظمی به اجرای برنامه خواهند پرداخت و همچنین محمدرضا نوشه‌ور و عبدالرضا هلالی نیز مولودی‌خوانی اجرا خواهند کرد.

حجت‌الاسلام مختاری‌نیا اضافه کرد: گروه بین‌المللی شعبده بازی مردان سیاه پوش، از دیگر گروه‌هایی هستند که در این مراسم به اجرای برنامه می‌پردازند و خوانندگان محلی و کشوری از جمله مهدی یغمایی، احسان یاسین، پیام عزیزی و هماوند شه وکت، آثار ماندگارشان را اجرا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در استیج مخصوص کودکان و نوجوان نیز برنامه‌های متنوعی با اجرای نیما کرمی و خانم زارع و گروه کودک خاله شادونه برگزار خواهد شد و گروه‌های سرود مطرح استانی و دف نوازانی از سلیمانیه عراق، از دیگر هنرمندان حاضر در این مهمانی بزرگ خواهند بود.

