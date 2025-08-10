آباده در مسیر توسعه درمانی شمال فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نیکو گفت: شهرستان آباده به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در مسیر سه استان فارس، اصفهان و یزد و همچنین وجود هشت پایگاه زمینی اورژانس و یک پایگاه هوایی در این شهرستان، نقش مؤثری در انتقال به‌موقع بیماران و مصدومان به مراکز درمانی و به‌ویژه مرکز استان دارد.

وی با اشاره به فعال بودن ۱۳۰ تخت در بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان آباده ادامه داد: این بیمارستان با ۱۳۰ تخت فعال، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران ارائه می‌دهد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده از بهره‌برداری مرکز آنژیوگرافی و انجام موفق جراحی قلب در این بیمارستان در سال گذشته به‌عنوان تحولی بزرگ در ارائه خدمات تخصصی خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این مرکز، بخشی از نیاز بیماران به اعزام به مراکز درمانی مرکز استان کاهش یافته است.

نیکو همچنین به توسعه خدمات دندان‌پزشکی در مناطق کم برخوردار این شهرستان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، سه یونیت دندان‌پزشکی در مراکز خدمات سلامت «صغاد»، «بهمن» و «ایزدخواست» تجهیز و راه‌اندازی شده است که نقش مؤثری در افزایش دسترسی مردم این مناطق به خدمات بهداشتی دهان و دندان داشته است.

وی با اشاره به مشارکت خیرین در توسعه طرح‌های عمرانی، ادامه داد: احداث اقامتگاه همراه بیمار، احداث ساختمان MRI و ساماندهی پارکینگ پرسنل و مراجعان از جمله اقداماتی است که با مشارکت خیرین انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده همچنین با اشاره به تأمین دستگاه MRI افزود: همچنین خرید دستگاه MRI در دستور کار قرار گرفته است؛ همچنین منابع مالی لازم برای تجهیز پانسیون پزشکان و ساخت انبار دارویی در فضای بیمارستان پیش بینی شده در حال انجام است.

نیکو در ادامه با اشاره به اینکه دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) شهرستان آباده در حال حاضر دارای پنج عضو هیئت علمی و ۱۴۰ دانشجو است، گفت: این دانشکده که پیش تر در دو رشته پرستاری و فوریت‌های پزشکی فعالیت داشت با پیگیری مسؤولان دانشگاهی و شهرستانی، موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی اتاق عمل نیز شده است.

وی ادامه داد: بیمارستان قلب و عروق، هشت مرکز جامع خدمات سلامت شامل مراکز روستایی، شهری و شهری‌روستایی، همچنین هشت خانه بهداشت روستایی، هفت خانه بهداشت عشایری و ۹ پایگاه سلامت در سطح شهرستان، در حال ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم این منطقه هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آباده با اشاره به شاخص باروری کل (TFR) در آباده، بر لزوم اجرای برنامه‌های مؤثر جوانی جمعیت تأکید و تصریح کرد: لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، از حرکت سریع جمعیت شهرستان به‌سمت سالمندی جلوگیری شود.