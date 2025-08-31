صادرات غیرنفتی کالاها از مازندران ۲۴ درصد رشد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علی جان نژاد اظهار کرد: صادرات غیرنفتی استان در طول یک سال گذشته به ۳۶۸ میلیون دلار رسید که از نظر ارزشی ۲۴ درصد و از نظر وزنی ۶ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

علیجان‌نژاد با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یکی از محورهای مهم فعالیت اداره کل صمت استان است، افزود: طی این مدت بیش از یک‌میلیون و ۵۸۰ هزار تن کالا به بازارهای خارجی صادر شدو عمده اقلام صادراتی مازندران شامل محصولات لبنی و گوشتی، ماهی، کیوی، گل و گیاه و فلزات معدنی بوده و کشورهای هدف صادراتی عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان هستند.

وی با اشاره به رشد صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: طی یک سال گذشته ۱۱۵۱ کارت صادر شد که نسبت به سال قبل ۱۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین در همین مدت ارز به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی تأمین شد تا روند تولید و صادرات استان بهبود یابد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران تأکید کرد: این رشد صادراتی بخشی از برنامه گسترده دولت چهاردهم برای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان بوده که همزمان با صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و توسعه‌ای، احیای واحدهای راکد و افزایش اشتغال داخلی اجرا شده است.