  1. استانها
  2. مازندران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

صادرات غیرنفتی کالاها از مازندران ۲۴ درصد رشد داشت

صادرات غیرنفتی کالاها از مازندران ۲۴ درصد رشد داشت

ساری - سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: صادرات غیرنفتی استان در طول یک سال گذشته به ۳۶۸ میلیون دلار رسید که از نظر ارزشی ۲۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان علی جان نژاد اظهار کرد: صادرات غیرنفتی استان در طول یک سال گذشته به ۳۶۸ میلیون دلار رسید که از نظر ارزشی ۲۴ درصد و از نظر وزنی ۶ درصد نسبت به دوره قبل رشد داشته است.

علیجان‌نژاد با بیان اینکه صادرات غیرنفتی یکی از محورهای مهم فعالیت اداره کل صمت استان است، افزود: طی این مدت بیش از یک‌میلیون و ۵۸۰ هزار تن کالا به بازارهای خارجی صادر شدو عمده اقلام صادراتی مازندران شامل محصولات لبنی و گوشتی، ماهی، کیوی، گل و گیاه و فلزات معدنی بوده و کشورهای هدف صادراتی عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و آذربایجان هستند.

وی با اشاره به رشد صدور کارت‌های بازرگانی، گفت: طی یک سال گذشته ۱۱۵۱ کارت صادر شد که نسبت به سال قبل ۱۳۱ درصد افزایش نشان می‌دهد، همچنین در همین مدت ارز به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی تأمین شد تا روند تولید و صادرات استان بهبود یابد.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت مازندران تأکید کرد: این رشد صادراتی بخشی از برنامه گسترده دولت چهاردهم برای توسعه صنعت، معدن و تجارت استان بوده که همزمان با صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و توسعه‌ای، احیای واحدهای راکد و افزایش اشتغال داخلی اجرا شده است.

کد خبر 6575645

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها