محصولات معدنی عمده صادرات زنجان را تشکیل می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی صبح یکشنبه در جمع صادرکنندگان استان زنجان با اشاره به اینکه در سالهای گذشته شاهد صادرات دو هزار و 60 میلیون دلاری از استان زنجان بودیم، افزود: این موضوع نسبت به سالهای 72 تا 83 دو برابر شده است.
وی با بیان اینکه رتبه استان زنجان در امر صادرات در کشور نهم است، ادامه داد: در مجموع 1.87 درصد از کل صادرات کشور مختص به استان زنجان است که امیدواریم با اقدامات انجام شده این رقم افزایش یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به هدفگذاری صادراتی استان در سال 91 نیز اشاره کرد و یادآور شد: مقرر شده است امسال یک میلیارد دلار کالا از استان صادر شود که البته با توجه به مشکلات به وجود آمده در شش ماهه نخست به 50 درصد از هدفگذاری خود رسیدهایم.
معصومی، رقابتی کردن ارائه تسهیلات، صدور کارت بازرگانی، تجهیز گمرک زنجان، تشویق واحدهای صادراتی و ایجاد برند فرش ابریشم زنجان را از جمله برنامهها برای افزایش صادرات استان عنوان کرد و افزود: مشکلات با همدلی برطرف شده و راه برای افزایش صادرات هموار خواهد شد.
وی ادامه داد: علیرغم تهدیدها در صادرات غیرنفتی شاهد رشد شاخصها هستیم که این موضوع نوید روزهای خوبی را برای صادرات میدهد.
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