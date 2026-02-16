کریمی: ارتقای جایگاه ملی کشاورزی کرمانشاه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی در جلسهای با مدیران بخش کشاورزی استان که بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، با اشاره به قابلیتهای بالای کشاورزی کرمانشاه و نقش کلیدی مدیران در تحقق اهداف این بخش اظهار کرد: با توجه به پتانسیل بالای کرمانشاه، انتظار داریم که نمونههای ملی بیشتری از این استان در بخش کشاورزی معرفی شوند.
وی با تأکید بر اینکه کرمانشاه از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای مختلف زراعت، باغبانی و دامپروری برخوردار است، افزود: دستیابی به جایگاه شایسته استان در سطح ملی نیازمند تلاش مضاعف، برنامهریزی هدفمند و استفاده دقیق از ظرفیتهای موجود است.
کریمی خاطرنشان کرد: برای ارتقای جایگاه کشاورزی در استان، نیازمند برنامهریزی منسجم و بررسی دقیق شاخصهای ارزیابی هستیم و مدیران باید نسبت به شاخصهای عملکردی حوزه کاری خود اشراف کامل داشته باشند تا بتوانند در مسیر بهبود رتبه استان گام بردارند.
وی با تأکید بر اهمیت ثبت اطلاعات در سامانههای آماری تصریح کرد: ثبت دقیق و بهموقع اطلاعات در سامانههای مربوطه از الزامات مدیریتی است و انتظار داریم مدیران در این زمینه با جدیت بیشتری عمل کنند، زیرا بسیاری از ارزیابیها و تخصیصها بر اساس همین دادههای رسمی انجام میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه به ضرورت ارتباط نزدیک ستاد با شهرستانها اشاره کرد و بیان داشت: باید به مشکلات و مسائل مدیران شهرستانها با نگاه حمایتی رسیدگی شود و ارتباط دوسویه و مستمر میان ستاد و مجموعههای شهرستانی تقویت گردد تا تصمیمگیریها بر مبنای واقعیتهای میدانی انجام شود.
کریمی با اشاره به برنامههای راهبردی حوزه کشاورزی استان اظهار داشت: پیگیری جدی برای اجرای طرح جهش تولید در حوزه دام و همچنین اجرای طرح پایداری تولید در دستور کار قرار دارد و این طرحها میتوانند نقش ویژهای در تقویت امنیت غذایی ایفا کنند.
وی افزود: تحقق اهداف این طرحها مستلزم همراهی مدیران، نظارت دقیق بر روند اجرا و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات موجود است تا بتوانیم ضمن افزایش تولید، پایداری در بخش کشاورزی را نیز تضمین کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین بر مقابله با کشتهای ممنوعه تأکید کرد و گفت: مدیران باید در این زمینه با حساسیت و جدیت بیشتری ورود کنند و از بروز تخلفات در این حوزه جلوگیری شود تا منابع آبی و خاکی استان به شکل صحیح مدیریت گردد.
کریمی در بخش پایانی سخنان خود از مدیران خواست در پیگیری اعتبارات از محل توازن، فعال و همگانی عمل کنند و با تلاش هماهنگ، زمینه جذب حداکثری منابع برای توسعه بخش کشاورزی استان را فراهم آورند تا مسیر رشد و شکوفایی این بخش راهبردی با سرعت بیشتری دنبال شود.
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