دادگستری، وکلا و سردفتران در مقابل یکدیگر نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیع‌زاده صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه کارآموزی پذیرفته شدگان سردفتری استان اصفهان اظهار کرد: دادگستری همواره از سردفتران حمایت می‌کند زیرا گاهی با تنظیم یک سند خیلی از مشکلات حل می‌شود بنابراین اگر یک سردفتر دقت کافی در صدور سند نداشته و استعلامات لازم را انجام ندهد، دادگستری را با مشکلات جدی روبرو می‌کند.

وی افزود: سردفتران همواره باید شان این شغل را رعایت کرده و بر اصل خوشنامی پایبند باشند؛ آنها حتی در حفظ ظاهر و لباس نیز باید متعهد باشند زیرا جایگاه این شغل از گذشته والا بوده و در آین ده نیز موفق‌تر خواهد بود

معاون قضائی رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان تصریح کرد: دادگستری، وکلا، سردفتر، کارشناسان، هیچ‌کس مقابل دیگری نیست. ما در کنار هم برای تحقق جامعه‌ای عدالت‌محور درحال تلاش هستیم

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین وظایف سردفتران تفهیم اسناد برای مردم است زیرا گاهی خود فرد متوجه نیست چه چیزی را امضا می‌کند. سردفتران باید به او درباره جزئیات سند بگویید، چون اولین مشکل شامل حال سردفتر می‌شود.

شفیع زاده خاطرنشان کرد: آینده بسیاری از افراد تحت تأثیر سندی قرار می‌گیرد که سردفتران تنظیم می‌کنند بنابراین سردفتران نباید دچار روزمرگی باشند و باید بدانند که هر سند به یک زندگی گره خورده است.