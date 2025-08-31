  1. جامعه
خط ۱۱ اثر بخشی سایر خطوط شبکه مترو را افزایش می دهد

مدیر عامل شرکت مترو تهران گفت: خط ۱۱ به همراه خط ۹ با ایجاد حلقه‌ای پیرامونی اطراف شهر، اثربخشی سایر خطوط مترو پایتخت را افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت الله فرزان پور مدیر عامل شرکت مترو تهران در خصوص مشخصات خط ۱۱ مترو که تفاهمنامه احداث آن به امضا رسید، گفت: خط یازده شامل ۳۳ کیلومتر طول و ۲۱ ایستگاه است؛ شروع این خط ایستگاه چیتگر بوده و در انتها به ایستگاه دولت آباد ختم می‌شود. این خط به اتفاق خط ۹ حلقه‌ای کامل دور تهران را تشکیل داده و از اکثر نقاط پرتقاضای سفر پایتخت می‌گذرد.

مدیر عامل شرکت مترو تهران در ادامه افزود: خط ۱۱ به سبب تاثیری که بر کل شبکه مترو خواهد گذاشت، اهمیت خاص خود را دارا بوده و ضمناً ۶ منطقه شهری که از نظر بهره مندی از ایستگاه مترو جزو مناطق کم برخوردار محسوب می‌شوند را پوشش خواهد داد.

