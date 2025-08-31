به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار در اجلاسیه دو روزه معاونان آموزش حوزههای علمیه سراسر کشور که در قم در حال برگزاری است، اظهار کرد: باید برنامهریزی شود تا طلاب پس از رسیدن به مرتبهای از تحصیل، لجنههای تحقیقی چند نفره و مباحثات جدی تشکیل دهند. این سنتهای کارآمد حوزه، امروز تا حدی مهجور شدهاند، در حالی که اهمیت فراوان دارند.
وی تأکید کرد: شورای عالی حوزه طرح «حوزه آزاد» را برای احیای همین سنتها تصویب کرده است تا این روحیه دوباره زنده شود.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه افزود: نظام تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم در حوزه نقشی کلیدی در شکوفایی علمی طلاب، تقویت شخصیت آنان و ارتقای معرفت دارد. اشتباه است که حوزه را تنها به کتابهای خاص محدود کنیم. نباید مانع ابتکارها و سلیقههای علمی خلاق شویم که در ذهن طلاب جرقه میزند. این موضوع باید بسیار جدی گرفته شود.
وی با اشاره به گستردگی مسائل فقه معاصر اظهار کرد: ببینید فقه امروز چقدر موضوعات جدید و روزمره زندگی انسانها را در بر میگیرد؛ از بانکها و شرکتها گرفته تا صندوقها و بیمهها. آیا این مسائل نباید در کتب درسی سطوح و درس خارج مورد بحث و بررسی قرار بگیرند؟ طلاب و اساتید باید با این موضوعات آشنا شوند، روشنگری در این زمینه صورت گیرد، نظرات آنان شنیده شود و مباحثه و تبادل نظر گسترش یابد.
وی افزود: هدایت مسئولان حوزه باید به گونهای باشد که انگیزههای علمی در طلاب ایجاد شود. مباحثات تکمیلی باید بر عهده خود طلاب باشد، زیرا برای همه موضوعات نمیتوان کلاس رسمی تشکیل داد.
آیتالله شب زنده دار گفت: اکنون که در نظام اسلامی با پرسشهای نوپدید و موضوعات جدید روبرو هستیم، نیازمند پژوهشهای عمیق و جدی هستیم.
