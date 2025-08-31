فروش هفت محصول محبوب گروه بهمن در قالب مزایده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه بهمن، طبق اطلاعیه گروه بهمن، علاقه‌مندان می‌توانند تا روز چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ لغایت ۱۵ از این خودروها که شامل طیف متنوعی از محصولات پرفروش این شرکت از جمله هاوال H۶ هیبرید، پیکاپ G۹، بی‌وای‌دی سانگ پلاس، ریسپکت، فیدلیتی الیت، دیگنیتی پرایم و دیگنیتی پرستیژ است، بازدید کنند.

‎لازم به ذکر است محل بازدید خودروها در انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن‌موتور واقع در کیلومتر یازده جاده مخصوص کرج (بزرگراه لشگری) خواهد بود.

متقاضیان پس از بازدید از خودرو، می‌توانند ضمن رویت قیمت پایه هر خودرو در سامانه auction.bahman.ir که بر اساس قیمت کارشناسی تعیین شده است، قیمت پیشنهادی خود در مزایده را در سایت اعلام شده ثبت کرده و پس از پایان مهلت مزایده، نتایج نهایی طی ۳ روز کاری اعلام شده و خودرو به بالاترین قیمت به فروش خواهد رسید.

این مزایده بهترین فرصت برای علاقه‌مندان به محصولات گروه بهمن است تا از این طریق از امکان خرید رقابتی و شفاف بهره‌مند شوند.