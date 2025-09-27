به گزارش خبرنگار مهر، حسام رسولی صبح شنبه در جلسه معارفه مدیر اداره هنر و رسانه جهاد دانشگاهی استان اردبیل که با حضور معاونان و مدیران این نهاد برگزار شد، اظهار کرد: نقش و فلسفه وجودی جهاد دانشگاهی پیوند علم و ایمان و ایجاد ارتباط سازنده بین دانشگاه‌ها و جامعه است و تلاش دارد خلاء‌های ارتباطی دانشگاه‌ها با جامعه را ترمیم و به تبدیل علم به عمل، خدمت، محصول، کالا و خدمات و بهره‌گیری از علم برای حل چالش‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … کمک کند.

وی با اشاره اینکه در جامعه دانش بنیان و دین محور هم علم و هم دین خود را متبلور می‌کند؛ افزود: پیشرفت سعادت و تعالی جامعه جامعه وقتی حاصل می‌شود که پیوند این دو عنصر برقرار شود.

وی افزود: برای توسعه فعالیت‌های رسانه و تأثیرگذاری آن باید در کنار تفکر راهبردی و مهارت انسانی، مهارت دیجیتالی هم تقویت شود چرا که امروز فعالیت رسانه مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است.

رسولی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی در مجموعه آموزش عالی تعریف شده و نهادی دانشگاهی است به همین خاطر باید در مأموریت‌ها، جهت‌گیری‌ها، چشم‌اندازها و برنامه‌ریزی‌های خود، اصل دانشگاهی و علمی بودن، همچنین از مجموعه آموزش عالی بودن را حفظ کند.

وی محیط اصلی فعالیت جهاددانشگاهی را دانشگاه‌ها و مخاطب اصلی این نهاد را اساتید و دانشجویان دانست و بیان کرد: باید تعامل خود را با جامعه هدف جهاد دانشگاهی افزایش دهیم و با ایجاد فرصت مناسب برای حضور دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تأثیرگذار در برگزاری برنامه‌های مورد نظر نسل جوان تلاش کنیم تا شرایطی فراهم شود که نهادهای فرهنگی چون جهاد دانشگاهی تنها نقش هدایت و ایجاد بستر مناسب برنامه‌ها را ایفا نمایند و مجری اصلی خود دانشجویان باشند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل در بخش دیگری از صحبت‌های خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با بیان اینکه باید وارثان حقیقی ایثارگری و شهادت طلبی‌ها و فرهنگ ایثار و مقاومت باشیم، گفت: وظیفه تک تک ماست که یاد و خاطره شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و رزمندگان را گرامی داشته و قدردان آنان باشیم و خود را منت‌دار آنان بدانیم.

در پایان این جلسه ضمن تقدیر از ابراهیم عزیززاده، مدیر سابق اداره هنر و رسانه جهاد دانشگاهی استان اردبیل، سیده صغری جوادی به عنوان مدیر جدید این اداره معرفی شد.