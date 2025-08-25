دولت به توسعه استان اردبیل از نظر عمرانی و اقتصادی نگاه ویژه ای دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل مسعود امامی یگانه در نشست با فرمانده و مسؤولان سپاه حضرت عباس (ع) استان که به‌مناسبت هفته دولت در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همیشه پشتیبان و همراه دولت بوده و این همدلی همچنان استمرار دارد.

وی با اشاره به اینکه هفته دولت فرصتی مغتنم برای انعکاس اقدامات و دستاوردهای نظام و حاکمیت به اقشار مختلف مردم است، افزود: هیچ اظهار نظر و رفتاری نباید اتحاد و انسجام جامعه را برهم بزند.

استاندار اردبیل با اشاره به فعال بودن پروژه‌های عمرانی و بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی، بیان کرد: دولت چهاردهم با نگاه ویژه به توسعه اردبیل درصدد ارتقای وضعیت عمرانی و اقتصادی استان است.

امامی یگانه همچنین محله‌محوری، تقویت هسته‌های اجتماعی با محوریت مساجد و حفظ انسجام در هسته‌های محلات را از اهداف و برنامه‌های مشترک دولت و سپاه در کشور و استان اردبیل عنوان کرد.

سردار غلامحسین محمدی اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل هم در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، اتحاد، انسجام و همدلی را عامل موفقیت در خدمت‌رسانی به مردم و توسعه همه‌جانبه در سطح کشور و استان برشمرد.