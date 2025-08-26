کاهش ۵۰ درصدی شکایات کارگری و کارفرمایی در اداره تعاون پردیس

محمدامین خدایاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش چشمگیر حضور مراجعان در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس خبر داد.

خدایاری در ادامه اظهارداشت: طی ۲۷ روز کاری از زمان تصدی مدیریت جدید این اداره، تعداد درخواست‌های شکایت کارگری و کارفرمایی به میزان حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود این کاهش به معنای نصف شدن حضور بی‌مورد کارگران و کارفرمایان در این اداره در بازه زمانی ۲۱ تیر ماه تا ۳۱ مرداد سال جاری است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس، استقرار واحد معاضدت حقوقی را از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه عنوان کرد و گفت: با هدف تقویت شورای‌سازی درون کارگاهی مصرح در صدر ماده ۱۵۷ قانون کار، کارگران و کارفرمایان در حد بضاعت راهنمایی می‌شوند تا از طرح دعوی در مراجع حل اختلاف این اداره خودداری کنند.

وی ادامه داد: این سیاست موجب شده است تا ضمن حفظ جو روانی کارگاه، سو تفاهم‌های ایجاد شده با میانه‌روی و هدف‌گذاری سازش پیش از طرح شکایت حل و فصل شود و کارگران و کارفرمایان به سمت رفع تعارضات و سازش هدایت شوند.

خدایاری ابراز امیدواری کرد که این روند مثبت، نویدبخش روزهای خوبی در حوزه رسیدگی به شکایات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی پردیس باشد.