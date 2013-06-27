365 روز برای چهار ساعت/ غول کنکور باز هم فرا رسید

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، با فرارسیدن پنج تیرماه انتظار ها برای شروع کنکور 92 به پایان رسید و اینک وقت آن است که تمام داوطلبان یاد گرفته های 365 روز خود و بلکه 12 سال خود را در طی چهار ساعت بر روی ورقه های تست کنکور خالی کنند.

اما آن چه که امسال می تواند قوت قلبی برای این داوطلبان باشد افزایش ظرفیت دانشگاه ها در سراسر کشور است هرچند طبق صحبت های اخیر رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، در کل کشور تعداد شرکت کنندگان نسبت به سال گذشته با افزایش 18 هزار نفری روبه رو بوده اما از طرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان نیز 15 درصد افزایش یافته است.

با این مقدار افزایش، 63 درصد از شرکت کنندگان در سراسر کشور در این کنکور پذیرفته شده و به عبارتی 588 هزار صندلی به تعداد صندلی های سال گذشته در دانشگاه های کشور اضافه شده است.

البته اگر در این میان وجود 10 هزار کد رشته محل تحصیلی در دانشگاه‌های آزاد و پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیر دولتی بدون برگزاری کنکور و تنها براساس سوابق تحصیلی را در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد امسال نیز همانند سال های گذشته تعداد صندلی های دانشگاه های کشور بسیار بیشتر از تعداد داوطلبان است.

هرچند در این میان به نظر می رسد کفه ترازو به نفع داوطلبان ریاضی سنگینی می کند زیرا شانس قبولی در گروه ریاضی و فنی 87 درصد بوده و از طرفی دیگر شانس قبولی در گروه علوم تجربی تنها 31 درصد اعلام شده است همچنین در گروه علوم انسانی نیز با شانس 81 درصدی مواجه هستیم.

همه این آمار همراه با افزایش تعداد شرکت کنندگان گروه علوم تجربی و اختصاص یافتن 46 درصد از تعداد کل داوطلبان به این رشته در کنکور 92 نشان می دهد رقابت در میان این گروه سخت تر و تنگاتنگ تر از رقابت در سایر رشته ها است.

در این آزمون یک میلیون و 83 هزار و 571 نفر در پنج گروه آزمایشی در کل کشور به رقابت می پردازند که این رقم در استان آذربایجان شرقی به 50 هزار و 334 داوطلب می رسد.

همچنین در کل کشور دختران پیشتاز شرکت در این آزمون بوده و توانسته اند با درصد 59.24 از درصد 40.58 آقایان جلو بیفتند که ای نسبت در استان آذربایجان شرقی نیز 60 به 40 بوده و دختران با تعداد 28 هزار و 585 توانسته اند از تعداد 21 هزار و 749 نفر پسر سبقت بگیرند.

اگر بخواهیم تعداد شرکت کنندگان به تفکیک رشته ها در کل کشور و در استان را بررسی کنیم متوجه می شویم در کشور 251 هزار و 956 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی، 507 هزار و 575 داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی، 297 هزار و 655 داوطلب در گروه آزمایشی علوم انسانی، 15 هزار و 477 داوطلب در گروه آزمایشی هنر و 10 هزار و 908 داوطلب در گروه آزمایشی زبانهای خارجه ثبت نام کرده‌اند.

در استان آذربایجان شرقی نیز 11 هزار و 891 داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، 21 هزار و 454 داوطلب در گروه آزمایشی علوم تجربی، 10 هزار و 517 داوطلب گروه آزمایشی علوم انسانی و همچنین پنج هزار و 16 داوطلب در گروه آزمایشی زبان های خارجه و یک هزار و 456 داوطلب در گروه‌های آزمایشی هنر ثبت نام کرده اند.

به این ترتیب با بسته شدن درهای امتحانی پرونده کنکور امسال نیز بسته خواهد شد و اینک نوبت به داوطلبان کنکور 93 می رسد تا از هم اکنون تلاش 365 روزه خود را برای رقابت چهار ساعته ای به نام کنکور آغاز کنند.

گفتنی است نتیجه اولیه آزمون 92، 12 مردادماه از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به صورت کارنامه قابل مشاهده است، همچنین داوطلبان در 17 مردادماه می‌توانند برای انتخاب رشته اقدام کنند و نتیجه نهایی آزمون سراسری سال 92 نیز در 21 شهریورماه اعلام می‌شود.

گزارش: فائزه زنجانی