اضافه شدن حدود ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس نو به پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم توسعه ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منطقه یک تهران با حضور هادی حق بین شهردار منطقه یک و احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و جعفر فرهمند معاون بهره برداری شرکت واحد اتوبوسرانی در پایانه شهید افشار برگزار شد.

هادی حق بین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد اضافه شدن ۲۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان منطقه هستیم که با این اقدام، تعداد اتوبوس‌های منطقه به ۱۱۵ دستگاه می‌رسد و زمان انتظار مسافران را در ۴ خط کاهش خواهد داد.

وی افزود: ۴ ظرفیت حمل و نقل برای منطقه پیش بینی شده که یکی از آنها مربوط به شرکت اتوبوسرانی، یک ظرفیت از طرف شرکت خودرو سرویس و دو ظرفیت مربوط به شرکت‌های همکار است. درباره شرکت همکار، با توجه به قراردادهای منعقده برنامه بازسازی اتوبوس‌ها در دستور کار قرار داده شده و آن تعداد از دستگاه‌هایی که در تعمیرگاه در حال بازسازی هستند نیز ظرف سه تا چهار ماه آینده به منطقه اضافه و کسری‌های منطقه جبران می‌شود.

شهردار منطقه یک ادامه داد: با توجه به کمبود اتوبوس در خط تجریش به سمت قائم، ۵ دستگاه اتوبوس پس از بازسازی اتوبوس‌های مربوط به شرکت همراه، به این خط اضافه خواهد شد.

همچنین احمد قیومی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی، برای نوسازی خطوط اتوبوسرانی، مناطقی مانند ۱۷ و ۲۲ و چند منطقه دیگر را به صورت ۱۰۰ درصدی نوسازی کردیم‌. در منطقه یک با تخصیص این ۲۰ دستگاه حدود ۷۰ درصد خطوط منطقه نوسازی شده و مابقی سامانه‌ها و مناطق تا پایان سال مورد توجه قرار خواهند گرفت. قرار شد از اتوبوس‌های برقی در منطقه یک نیز استفاده کنیم و چند خط برقی سازی شده در منطقه یک خواهیم داشت.

وی افزود: پروژه بعدی که این روزها کلید خورده بحث بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس و پروژه مهر است که با ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی که تا پایان شهریور وارد ناوگان شهر خواهد شد، خدمت رسانی بهتری برای اول مهر در نظر گرفته شده است. در واقع با این اقدامات از مهر سال پیش تا مهر ۱۴۰۴، حدود ۸۰۰ دستگاه اتوبوس نو وارد ناوگان کردیم و با ۳۸۹ دستگاه اتوبوس برقی که اضافه شده بود، نزدیک به ۱۲۰۰ دستگاه برای اول مهرماه نسبت به سال گذشته به ناوگان اضافه شده است.

قیومی در ادامه بیان کرد: در خطوط تندرو دو کار پیش بینی کردیم؛ نخست ورود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس تندرو بی‌آر.تی است که امیدواریم از پاییز بتوانیم این اتوبوس‌ها را به مرور زمان و تا پایان سال به کار بگیریم و دوم، بحث ای. آر. تی است که قرار است در این خطوط کار کند و تست‌های اولیه آن انجام شده و به نتایج مطلوب رسید و امیدواریم با نهایی شدن آن از خدمات ای. آر. تی هم استفاده کنیم.