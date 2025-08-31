پیگیری مستمر برای انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین جلسه تخصصی پایش طرح‌های حمایتی مسکن به ریاست «حبیب‌الله طاهرخانی» معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور معاونان ستادی، مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برگزار شد.

این جلسات بنا بر تأکید وزیر راه و شهرسازی هر دو هفته یکبار به‌صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود و طی آن، چالش‌ها، موانع و موضوعات اساسی در راهبری طرح‌های حمایتی مسکن بررسی و ضمن هم‌اندیشی، راهکارهای لازم ارائه و موضوعات تعیین تکلیف می‌شود.

در ابتدای این نشست، معاون مسکن و ساختمان نکات کلیدی و حائز اهمیت در راهبری طرح نهضت ملی مسکن را تشریح کرد. سپس مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده در خصوص استفاده از ظرفیت دستورالعمل کمک به تأمین سهم آورده دهک‌های کم‌درآمد و همچنین پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت را ارائه دادند.

بهره‌مندی از ظرفیت بنیاد مسکن در طرح‌های حمایتی

در ادامه و با تأکید وزیر راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گزارشی درباره ظرفیت‌های ایجاد شده از محل توسعه اراضی روستایی ارائه کرد. بر همین اساس مقرر شد بهره‌مندی از این ظرفیت در طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.

تدوین دستورالعمل برای آماده‌سازی خدمات روبنایی

طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بخش دیگری از این نشست، ضمن بررسی عملکرد ادارات کل و سایر متولیان در احداث خدمات روبنایی و پشتیبان سکونت در سایت‌های مساکن حمایتی، بر لزوم آماده‌سازی هم‌زمان خدمات روبنایی از جمله واحدهای خرد تجاری ضروری، مساجد و مدارس با ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد.

وی خواستار ارائه گزارش اقدامات و پروژه‌های در جریان در جلسه آینده شد و مقرر گردید به منظور ایجاد وحدت رویه، دستورالعملی جامع در این خصوص تدوین و ابلاغ شود.

تأکید بر اهمیت تأمین مالی پروژه‌ها

معاون مسکن و ساختمان در ادامه، با توجه به اهمیت تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بر پیگیری مستمر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی توسط متولیان تأکید کرد. همچنین تصمیم‌گیری شد در جلسه آتی، علاوه بر ارائه گزارش آخرین اقدامات و پیشرفت‌ها، گزارشی از انعقاد قراردادهای متمم تسهیلات پروژه‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان ارائه شود.

بر اساس مصوبات این نشست، مقرر شد باتوجه به اهمیت رصد و پایش عملکرد کارگزاران در طرح نهضت ملی مسکن، جلسه آینده به‌طور ویژه به این موضوع اختصاص یابد.