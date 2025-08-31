بهره برداری از ۷ پروژه عمرانی شهرداری آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه به مناسبت هفته دولت آئین بهره‌برداری از ۷ پروژه عمرانی شهرداری بندر آستارا با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی در محل باغ ملی این شهر برگزار شد.

این پروژه‌ها که با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان در حوزه‌های مختلف عمرانی و خدمات شهری به صورت تجمیعی به بهره‌برداری رسید عبارت بودند از: کنترل سیلاب شهری و جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی با استفاده از لوله‌گذاری کاروگیت، ساماندهی و بهسازی فضای سبز باغ ملی، پیاده‌روسازی و آسفالت معابر سطح شهر، خرید فایروال جهت افزایش امنیت زیرساخت‌های دیجیتال شهرداری و اصلاح و بازسازی سرویس‌های بهداشتی مسجد جامع آستارا.

طرح‌های فوق با اعتباری بالغ بر ۴۳۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال از محل منابع داخلی شهرداری و کمک‌های دولتی اجرا و به مرحله بهره‌برداری رسید.