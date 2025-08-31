اعتراض دانشجویان یک خوابگاه دانشگاه شریف؛ اسکان ۶ نفر در اتاق ۱۲ متری!

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه شریف در کانال خود در تلگرام نوشت: پس از انتشار خبر بازدید سرزده سرپرست جدید دانشگاه صنعتی شریف از خوابگاه شهید احمدی روشن، تعدادی از ساکنان چند خوابگاه کمتر شناخته‌شده دانشگاه، از جمله شادمان، حیدرتاش، شوریده و آزادی، گلایه‌هایی درباره کم‌توجهی و نبود بازدیدهای مسئولان دانشگاه از این خوابگاه‌ها به روزنامه ارسال کردند.

حدود ۵۰ نفر از ساکنان خوابگاه شادمان از دکتر تجریشی برای بازدید و بیان مشکلات مختلف این مجموعه دعوت کرده اند. نسخه اصلی این نامه به دفتر سرپرست تحویل داده شده است و امیدواریم این موضوع مورد توجه ایشان قرار گیرد.

در این نامه ما جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه شادمان از حضرت عالی درخواست داریم همان طور که به برخی خوابگاه ها برای بازدید و بررسی شرایط رفاهی سر زده اید از خوابگاه شادمان که پذیرای دانشجویان تحصیلات تکمیلی است نیز بازدید بفرمایید.

متن این نامه به شرح زیر است؛

سرپرست محترم دانشگاه صنعتی شریف

جناب آقای دکتر تجریشی

با سلام و احترام،

ما جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه شادمان، از حضرت‌عالی درخواست داریم همان‌طور که به برخی خوابگاه‌ها برای بازدید و بررسی شرایط رفاهی سر زده‌اید، از خوابگاه شادمان نیز بازدید فرمایید.

متأسفانه شرایط رفاهی و زیستی این خوابگاه بسیار نامطلوب است.

برخی از مشکلات موجود عبارتند از:

تراکم بیش از حد در اتاق‌های دانشجویان سنواتی (تا ۶ نفر در ۱۲ متر مربع)

مشکلات جدی در بیش از ۸۰ درصد سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها

باشگاه ورزشی در زیرزمین بدون سیستم تهویه استاندارد و فعال

خرابی کولرها و نبود سرمایش مناسب در اکثر اتاق‌ها

فرسودگی وسایل گرمایش و لوله‌کشی که باعث نشت آب متعدد و عدم گرمایش مناسب، و گاهی گرمایش بیش از حد اتاق‌ها در زمستان شده است؛ موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی کشور، هدررفت انرژی و گاز را به دنبال دارد

تهویه بسیار نامناسب در اتاق‌های مطالعه، به ویژه در فصل‌های زمستان و تابستان

عدم نوسازی و رنگ‌آمیزی اتاق‌ها که به شدت فرسوده و ترک‌خورده‌اند

بافت فرسوده ساختمان که در برابر کوچک‌ترین فشار یا لرزش دچار تکان می‌شود؛ طبق نظر شورای تاسیسات دانشگاه، ساختمان مقاومت کافی حتی برای نصب یک منبع آب کوچک جهت تامین نیازهای اولیه در زمان قطعی برق طبقات بالاتر را ندارد

نبود امکانات و تجهیزات حداقلی برای فضای مطالعه

انتشار بوی نامطبوع در اطراف خوابگاه، به ویژه هنگام ورود و خروج

وجود بوی مواد مخدر در محیط اطراف خوابگاه که آرامش و امنیت روانی دانشجویان را مختل می‌کند

باور ما این است که شأن دانشجو و محیط دانشگاه اقتضا می‌کند حداقل‌های رفاهی، ایمنی و بهداشتی در خوابگاه‌ها فراهم باشد. حضور جنابعالی و مشاهده مستقیم این شرایط می‌تواند گامی مهم در جهت رسیدگی و بهبود وضعیت باشد.

امیدواریم در اولین فرصت از خوابگاه شادمان بازدید فرمایید.