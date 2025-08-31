  1. فرهنگ و ادب
نشست تخصصی داستان با موضوع «داستان دینی؛ آنچه هست، آنچه نیست»، با سخنرانی مصطفی مستور برگزار می‌شود.

در این نشست ادبی مصطفی مستور نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات داستانی درباره ویژگی‌های داستان دینی سخنرانی و با حاضران گفتگو می‌کند.

در این نشست ادبی مصطفی مستور نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات داستانی درباره ویژگی‌های داستان دینی سخنرانی و با حاضران گفتگو می‌کند. حضور در این نشست رایگان است ولی برای حضور نیاز به ثبت‌نام دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام و حضور در جلسه با شماره ۰۹۱۳۳۹۳۱۸۵۶ هماهنگ کنند.

نشست تخصصی «داستان دینی؛ آنچه هست، آنچه نیست» روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ و ۳۰ تا ۱۹ در مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب به نشانی تهران، بالاتر از سه‌راه طالقانی، روبروی سینما صحرا، پلاک ۱۶۸، شهرستان ادب، طبقه چهارم برگزار می‌شود.

