به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» که روایت شفاهی و دست اولی از مسئولان ستاد جنگ‌های نامنظم و بخشی از خاطرات مهندس مهدی چمران را در بر دارد، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در سالن قصر شیرین موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

کتاب بچه‌های نامنظم منظم نوشته عباس حیدری‌مقدم، روایتگر بخشی مهم از تاریخ شفاهی دفاع مقدس است که از زبان ۲۰ نفر از مسئولان رده‌بالای ستاد جنگ‌های نامنظم، به‌ویژه مهندس مهدی چمران، نقل می‌شود. «بچه‌های نامنظم منظم» روند شکل‌گیری ستاد جنگ‌های نامنظم در آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را به فرماندهی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) و شهید دکتر مصطفی چمران تا زمان ادغام این ستاد پس از شهادت دکتر چمران روایت می‌کند.

در این مراسم مهندس مهدی چمران، عباس حیدری‌مقدم نویسنده کتاب و یحیی نیازی کارشناس و منتقد حضور خواهند داشت و به بررسی ابعاد محتوایی و تاریخی این اثر خواهند پرداخت.

آئین رونمایی از کتاب «بچه‌های نامنظم منظم» روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ساعت ۸ صبح در سالن قصر شیرین این موزه برگزار می‌شود.