افزایش مشارکت در دومین جشنواره ملی «جریان»

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پویافر در نشست خبری ظهر یکشنبه با اصحاب رسانه با موضوع برگزاری دومین جشنواره ملی جریان، ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه و استقبال گسترده جامعه دانشگاهی از دومین دوره جشنواره جریان اظهار داشت: امسال نسبت به دوره اول، بیش از دو برابر مشارکت را شاهد بودیم؛ به طوری که نزدیک به ۱۳۰۰ اثر در بخش‌های مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

وی افزود: جشنواره جریان امسال در چهار بخش ایده‌های فرهنگی و اجتماعی، تجربه‌های فرهنگی و اجتماعی، کنشگری داوطلبانه و بخش بین‌الملل برگزار می‌شود و یکی از نوآوری‌های این دوره، اضافه شدن بخش «کنشگری داوطلبانه» بود که به بررسی سوابق مسئولیت‌پذیری اجتماعی اعضای هیئت علمی، مدیران و کارشناسان دانشگاه‌ها اختصاص یافت.

پویافر با اشاره به هم‌زمانی جشنواره با جنگ ۱۲ روزه گفت: در این دوره، یک پویش ویژه تحت عنوان "جریان ایران" طراحی شد که به روایت تاب‌آوری جامعه ایران در برابر جنگ اختصاص داشت و در قالب تولیدات رسانه‌ای همچون ویدئو و پادکست آثاری به دبیرخانه ارسال شد که در مراسم پایانی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

دبیر جشنواره جریان با بیان اینکه هدف صرفاً افزایش کمّی آثار نبوده است، ادامه داد: ما تلاش کردیم مفهوم ایده و تجربه فرهنگی و اجتماعی را توسعه دهیم؛ به گونه‌ای که نه تنها در محیط دانشگاه، بلکه در سطح جامعه نیز قابلیت اجرا داشته باشد. بسیاری از آثار برگزیده امسال از جمله همین دسته هستند که ارتباط مؤثر با مخاطب اجتماعی خارج از دانشگاه برقرار کرده‌اند.

وی تأکید کرد: برای نخستین بار آثار کارشناسان فرهنگی نیز به نام شخصی آنها ثبت شد تا زحمات این قشر کمتر در سایه شخصیت حقوقی دانشگاه باقی بماند و دیده شود.

پویافر یکی دیگر از ویژگی‌های دومین دوره جشنواره را مشارکت مستقیم حاضران در انتخاب آثار برتر دانست و افزود: در کنار رأی هیئت داوران، امسال نمایشگاهی از آثار برگزیده برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند با رأی خود سه اثر برتر در بخش ایده و سه اثر برتر در بخش تجربه فرهنگی و اجتماعی را انتخاب کنند.

به گفته دبیر جشنواره ملی جریان، داوری آثار در این جشنواره با حساسیت بالا و در چند مرحله انجام شد. او اظهار داشت: تمام آثار علاوه بر داوری الکترونیکی، در مراحل بعدی به داوری حضوری نیز رسیدند تا ارزیابی منصفانه و دقیق صورت گیرد. در نهایت ۱۰۸ نفر به عنوان برگزیده نهایی شامل رتبه‌های اول تا سوم و شایستگان تقدیر معرفی می‌شوند.

وی همچنین بر اهمیت استمرار جشنواره پس از اختتامیه تأکید کرد و گفت: این جشنواره نباید صرفاً به یک فراخوان سالانه محدود شود، بلکه باید با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی در طول سال ادامه پیدا کند تا زمینه پرورش و اجرای ایده‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

پویافر در پایان خاطرنشان کرد: مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی جریان، روزهای ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه در دانشگاه رازی کرمانشاه هم‌زمان با شب میلاد پیامبر اکرم (ص) برگزار خواهد شد و علاوه بر تقدیر از برگزیدگان، نشست‌های آموزشی و سخنرانی‌های کلیدی با حضور چهره‌های ملی در حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها برگزار می‌شود. ‌