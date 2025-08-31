به گزارش خبرنگار مهر، وکیل احمدی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی، در نشست خبری ظهر یکشنبه با موضوع برگزاری دومین جشنواره ملی جریان، ضمن عرض سلام و خوشامدگویی به خبرنگاران و مهمانان، بر اهمیت برگزاری این جشنواره تأکید کرد و گفت: جشنواره ملی جریان با محوریت شناسایی، تبادل و به اشتراکگذاری ایدهها و تجربههای موفق فرهنگی و اجتماعی در محیط دانشگاهی برگزار میشود. وی افزود: تاکنون جشنوارههای متعددی همچون «حرکت»، «برهان» و «رویش» در کشور برگزار شده، اما جشنواره جریان ویژگی متفاوتی دارد؛ چرا که به جای تمرکز صرف بر فعالیتهای دانشجویی، به نقش و جایگاه کارشناسان، مدیران فرهنگی و اعضای هیئت علمی در حوزه فرهنگی و اجتماعی میپردازد.
احمدی ادامه داد: نخستین دوره این جشنواره در دانشگاه تبریز برگزار شد و امسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میزبانی دومین دوره را به دانشگاه رازی کرمانشاه واگذار کرده است. این جشنواره فرصتی است تا فعالان حوزه فرهنگ و اجتماع در سطح دانشگاهها بتوانند ایدهها، تجربهها و فعالیتهای خود را در معرض ارزیابی و رقابت قرار دهند.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی تأکید کرد: اهمیت برگزاری این جشنواره از آن جهت است که معمولاً رقابتهای فرهنگی و اجتماعی در کشور بیشتر در سطح دانشجویی تعریف شده و کمتر به بدنه کارشناسی و هیئت علمی پرداخته شده است، در حالیکه این قشر نقش اصلی در ریلگذاری فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان ایفا میکند.
وی افزود: نظام اداری کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی پیچیدگی چندانی ندارد و همین مسئله باعث میشود ایدههای ناب و خلاقیتهای مدیریتی نقش تعیینکنندهای در موفقیت برنامهها ایفا کنند. بنابراین وجود چنین جشنوارهای میتواند زمینه رقابت سالم، نوآوری و معرفی ظرفیتهای پنهان دانشگاهها را فراهم کند.
احمدی در ادامه با تشریح سازوکار اجرایی جشنواره اظهار داشت: جشنواره ملی جریان دارای شورای سیاستگذاری، دبیرخانه مرکزی و کمیتههای اجرایی و داوری است. دبیرخانه اصلی در دفتر سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم مستقر است و دبیر اجرایی جشنواره نیز در دانشگاه رازی فعالیت دارد. دکتر پویافر نیز به عنوان دبیر جشنواره انتخاب شدهاند.
وی درباره بخشهای مختلف جشنواره گفت: جشنواره سه بخش اصلی شامل «ایده»، «تجربه» و «کنشگری» دارد که در سه سطح اعضای هیئت علمی، کارشناسان فرهنگی و مدیران و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها ارزیابی میشوند. همچنین سه محور ویژه شامل «وفاق و همبستگی ملی»، «فرهنگ دانشگاهی» و «خانواده، زنان و دختران» به عنوان موضوعات خاص جشنواره تعریف شدهاند.
معاون فرهنگی دانشگاه رازی اضافه کرد: علاوه بر این محورها، بخش ویژهای نیز برای استان کرمانشاه در نظر گرفته شده که به تجلیل از فعالان و کنشگران فرهنگی و اجتماعی این استان اختصاص دارد. در این بخش، افرادی که سالها در حوزه فرهنگ و اجتماع فعالیت کردهاند اما کمتر دیده شدهاند، شناسایی و در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: در این راستا با سازمانهای فرهنگی و اجتماعی استان همچون شهرداری کرمانشاه، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، کتابخانههای عمومی و معاونت فرهنگی و اجتماعی استانداری مکاتباتی انجام شده تا همکاریهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره صورت گیرد.
احمدی در پایان گفت: جشنواره ملی جریان فرصتی است برای ترویج رقابت فرهنگی و اجتماعی در سطح نخبگان دانشگاهی و تقویت مسیرهای نوین در سیاستگذاری فرهنگی وزارت علوم که میتواند الگویی برای سایر حوزهها نیز باشد.
